Clamoroso: alla Juve insieme a Conte

Alla Juve insieme a Conte. C’è stato un tempo recente in cui la Juventus stava cambiando e in quel cambiamento in tanti hanno sperato che vi fosse anche un altro storico bianconero

Se si ritorna indietro di dodici mesi ci si rende conto di come, e quanto, la Juventus sia cambiata. Nel luglio del 2022 era ancora presidente Andrea Agnelli, ora a guidare veramente la società bianconera è, più che mai, John Elkann.

Da un ramo ad un altro della Famiglia. Due maniere opposte di vedere il calcio, due maniere opposte di vivere la Juventus. Nel momento stesso in cui l’inchiesta Prisma ha iniziato a circolare sulle pagine dei giornali ci si è resi conto che si stava avvicinando la resa dei conti. L’amministratore delegato di EXOR, la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann, che detiene la maggioranza della Juventus, ha cordialmente invitato suo cugino alle dimissioni.

Una volta dimesso l’intero CDA, ecco che John Elkann ha ricostruito la Juventus a sua immagine e somiglianza, inserendo nell’organigramma societario solo, ed esclusivamente, persone di sua fiducia. Non conoscitori di calcio, ma esperti di leggi e numeri. I tifosi, ancora una volta, come nel 2006, si sono ritrovati davanti una società rasa al suolo da uno tsunami e con volti nuovi a loro sconosciuti. Non più un Agnelli, non un volto che rappresentasse la Juventinità. In quei giorni è nata una suggestione chiamata Alessandro Del Piero.

Alla Juve, insieme a Conte: la suggestione Del Piero

A leggere il nuovo assetto societario della Juventus i tifosi bianconeri sono rimasti basiti. Al posto di Andrea Agnelli, il quarto componente della storica Famiglia a guidare il club, compare Gianluca Ferrero, nulla a che vedere, peraltro, con la storica azienda che ha fatto conoscere la Nutella in tutto il mondo.

E poi Maurizio Scanavino, Francesco Calvo. Nessun nome che avesse alle spalle un passato, una storia bianconera. Come avviene sempre in simili circostante sono cominciate a spuntare le suggestioni, quelle che fanno sognare a occhi aperti tifosi ed appassionati.

Il nome di Alessandro Del Piero è ripreso a circolare in maniera insistente. Ogni sua apparizione all’Allianz Stadium sembrava essere il segno e il preludio al grande annuncio. Del Piero vicepresidente per qualche settimana è stato uno sorta di tormentone. Concretamente, però, non è accaduto nulla.

Ma se l’ex fuoriclasse veneto fosse entrato nella Juventus, come l’avrebbe immaginata? Probabilmente l’ex numero 10 bianconero avrebbe iniziato il cambiamento partendo dal tecnico. Non più, quindi, Massimiliano Allegri, ma Antonio Conte, tecnico dal DNA bianconero, capace di infondere come nessuno il senso di appartenenza e la voglia di vincere. Oppure un tecnico più giovane ed innovativo come Roberto De Zerbi, capace di insegnare calcio.

La Juve di Gianluca Ferrero e quella di Alessandro Del Piero. I tifosi della Juventus quale sceglierebbero?