GP d’Ungheria, dove vederlo in diretta tv senza abbonamento a Sky Sport

In questo week end spazio all’undicesima gara di Formula 1, il gran premio ungherese sul circuito dell’Hungaroring. Una gara ricca di novità

Il mondiale di Formula 1 prosegue con una delle tappe più attese e ormai considerate storiche. Il Circus approda infatti in Ungheria sul classico circuito dell’Hungaroring, che in passato ha visto trionfare alcuni dei piloti più grandi della storia, come ad esempio Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

In questa edizione il favorito numero uno e vincitore quasi annunciato è l’attuale campione del mondo in carica, l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Ma nonostante l’esito della gara sia quasi scontato, si prevedono ascolti televisivi di assoluto rilievo. In assenza delle partite di calcio, l’unico sfogo per gli appassionati di sport è rappresentato dagli sport motoristici.

La gara ungherese in programma quest’anno è particolarmente importante soprattutto perchè prevede l’introduzione dell’ennesima novità regolamentare. Si tratta di un format sperimentale delle qualifiche ufficiali: nel corso delle Q1 tutti i piloti dovranno utilizzare le gomme a mescola dura, nelle Q2 solo la mescola media mentre le soft, le gomme da qualifica più performanti, potranno essere montate solo nelle Q3.

Per quanto concerne le prestazioni di vetture e piloti, c’è da registrare il ritorno tra i protagonisti dell’australiano Daniel Ricciardo che farà il suo esordio alla guida di un’AlphaTauri. Il trentaquattrenne ex Red Bull prenderà il posto dell’olandese Nyck de Vries, licenziato in tronco dopo appena dieci gare.

GP d’Ungheria, diretta tv e streaming: dove poter vedere la gara in programma all’Hungaroring

Il GP di Ungheria verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport F1, nonché in streaming su Now e SkyGo. La buona notizia per tutti gli appassionati è che si potrà assistere alla corsa anche sul canale del digitale terrestre TV8 che trasmetterà in diretta, le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

Di certo si tratta di una notizia che molti appassionati accoglieranno con entusiasmo. Il Gran Premio ungherese è uno dei pochi del calendario del mondiale di Formula 1 che viene trasmesso anche in chiaro attraverso il canale TV8 del digitale terrestre, quello in cui in genere le gare si possono vedere solo in differita.

La speranza è che proprio per l’occasione le scuderie rivali della Red Bull, magari proprio le due Ferrari, riescano a contendere la vittoria all’invincibile Verstappen.