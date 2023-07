La Juve non ha fretta: Lukaku trema

La Juve non ha ancora affondato il colpo per Romelu Lukaku perché deve prima riuscire a vendere Dusan Vlahovic

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora molto incerto e sono in tanti a chiedersi quale sarà la prossima squadra del bomber belga. Come noto, l’Inter ha deciso di interrompere ogni contatto con l’attaccante ex Manchester United dopo aver scoperto il suo ‘flirt’ con la Juventus. La strategia di Lukaku non è piaciuta a Marotta e Ausilio che hanno quindi fatto sapere a Big Rom di non essere più interessati.

A quel punto la Juve aveva campo libero per affondare il colpo e assicurarsi uno dei migliori attaccanti sulla piazza. La richiesta del Chelsea è tra i 35 e i 40 milioni di euro ed è senza dubbio una spesa fattibile per un giocatore come Lukaku. Tuttavia, almeno finora, la Signora non ha fatto ulteriori passi avanti per arrivare al centravanti della Nazionale belga. Cristiano Giuntoli, nella sua prima conferenza stampa da Football Director della Juventus, è stato fin troppo chiaro: non ci saranno altri movimenti in entrata se prima non vengono sistemati i giocatori in esubero.

Inoltre, sempre Giuntoli ha sottolineato che la società crede moltissimo in Vlahovic ma che al tempo stesso è disposta a sedersi al tavolo di fronte a un’offerta ‘monstre’. Il punto è proprio questo: la Juventus chiede non meno di 70 milioni di euro per il centravanti serbo. Se non arriva un’offerta di questo tipo Vlahovic rimane a Torino e Lukaku non sbarca alla Continassa.

Lukaku alla Juve, dipende da Vlahovic: gli arabi alla finestra

La Juve non ha fretta e lo sta dimostrando, anche perché Giuntoli ha tenuto a precisare che la rosa dei bianconeri è già molto competitiva. Pertanto Madama è disposta ad aspettare anche la fine di agosto prima di ragionare su eventuali offerte per Vlahovic, proprio perché l’intenzione è quella di non venderlo a cifre più basse di quelle richieste.

Ma cosa farà Lukaku per tutto questo tempo? In molti sostengono che Big Rom abbia già un accordo di massima con la Juventus – il Corriere dello Sport parla di un triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno – e che proprio questa garanzia lo stia spingendo a rifiutare le ricche proposte arabe.

L’Al-Hilal, infatti, sarebbe pronto a versare 50 milioni nelle casse del Chelsea, garantendo un biennale da 60 milioni a Lukaku. Per ora l’attaccante belga ha detto di no, ma se la situazione con la Juve non dovesse sbloccarsi l’ormai ex nerazzurro potrebbe sempre ripensarci.