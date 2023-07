Perez-Red Bull, fantasma sul futuro: annuncio categorico

Il Mondiale di Formula Uno è sempre più nel vivo ma allo stesso tempo proseguono i rumors relativi al mercato.

Sono dieci giorni molto caldi in Formula Uno, due Gran Premi in pochi giorni prima del riposo per i piloti. Un Mondiale che fino ad ora non ha lasciato molti dubbi, un unico dominatore e un Max Verstappen che, a meno di clamorosi quanto improbabili colpi di scena, vincerà il terzo Mondiale consecutivo.

La Red Bull è nettamente superiore a tutte le avversarie, con Ferrari e Mercedes apparse in declino e nessuno che sembra poter impensierire l’olandese. Verstappen ha vinto quasi tutti i Gran Premi e quando non è stato il suo turno a trionfare è stato il compagno di squadra Sergio Perez. La scuderia molto su Super Max e va detto che negli ultimi tempi i rapporti si sono raffreddati. Verstappen ha stuzzicato Perez con qualche manovra eccessiva mentre il messicano non si è fatto problemi a rispondere.

Una situazione imprevista e i rapporti tra le parti non sono dei migliori, e ora il futuro di Sergio Perez è in bilico. Nelle ultime ore il pilota nord americano è tornato a parlare ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni, tutte che magari provano a fare chiarezza sul suo futuro.

Red Bull, Sergio Perez ha le idee chiare

Nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Ungheria Perez ha parlato del suo periodo difficile (ultimi risultati abbastanza deludenti) e non poteva mancare un riferimento al mercato piloti. Sergio ha svelato, come riporta Formula Passion: “Mi dispiace per Nyck De Vries e il suo addio all’Alpha Tauri, è stato brutale. Questa è la Formula Uno e d’altra parte sono felice per Daniel Ricciardo“.

Su una possibile promozione poi dei piloti Alpha Tauri in Red Bull Perez ha le idee chiare e sembra assolutamente non voler mettere in dubbio la sua posizione: “Sono felice per Daniel, ma per me non cambia nulla. E oltre a lui c’è anche Tsunoda. Più di metà griglia vorrebbe guidare una Red Bull, a me non cambia nulla. Ricciardo al mio posto? Sono concentrato solo sui prossimi Gran Premi, il 2025 è lontano e non ha senso parlare di tutto ciò”.

Parole che sanno di frecciata e risposta a tutti gli addetti ai lavori e Perez vuole tornare a vincere. Già in questo weekend l’obiettivo sarà partire nelle prime posizioni e avvicinare o comunque tenere a bada Max Verstappen, sempre più incontenibile e dominatore nel circuito.