Scossone in F1: si ritira il pilota che ha deciso il Mondiale

Un ex pilota di F1 ha deciso di appendere il casco al chiodo: nel recente passato ha fatto parlare molto di sé

I tifosi di Formula 1 sicuramente ricorderanno come è finito il campionato 2021. Nell’ultima gara ad Abu Dhabi successe qualcosa di davvero scioccante.

Lewis Hamilton stava dominando la corsa e viaggiava comodo verso la conquista dell’ottavo titolo, quando Nicholas Latifi ha avuto un incidente e ha provocato l’uscita della Safety Car. Max Verstappen ne ha approfittato per rientrare al box e montare le gomme soft, con le quali all’ultimo giro ha beffato il rivale della Mercedes.

Un ultimo giro che doveva essere effettuato dietro la SC, ma l’allora direttore di gara Michael Masi commise un errore nell’applicazione del regolamento e finì per “regalare” il titolo a Verstappen. Fu poi rimosso dalla sua carica e le polemiche nei suoi confronti furono tante. Ricevette anche minacce di morte.

Nicholas Latifi, da Abu Dhabi 2021 al ritiro

Masi ha commesso un grosso errore, però non sono neppure mancati coloro che se la sono presa con Latifi. Se l’allora pilota della Williams non fosse andato a sbattere, non sarebbe stata necessaria la Safety Car e Hamilton avrebbe trionfato. Ci sono tifosi dell’inglese che lo hanno ingiustamente attaccato.

Il 28enne canadese è rimasto in Formula 1 anche nel 2022, sempre con la Williams, ma ha totalizzato solamente 2 punti e non è stato confermato. Il suo posto è stato preso dall’esordiente americano Logan Sargeant, che finora non ha brillato.

Nonostante il ricco padre che ha sempre supportato la sua carriera, Latifi ha scelto di non andare avanti in altre competizioni. Infatti, ha annunciato il suo ritiro dalle corse e la decisione di prendere un Master in Business Administration. Il mondo degli affari gli è sempre piaciuto e ha optato per i banchi dell’università, appendendo il casco al chiodo.

Dopo cinque mesi di studio, la London Business School ha accettato la sua candidatura. Ad agosto partirà la nuova esperienza da studente. Anche se mollare le corse non è stato semplice, alla fine ha preferito fare una scelta differente e proseguire per un’altra strada.

Latifi in F1 ha disputato 61 gran premi, totalizzando 9 punti. Il suo migliore risultato è il settimo posto ottenuto nel GP d’Ungheria del 2021. Ha trascorso tre stagioni con la Williams, le prime due con George Russell come compagno e l’ultima con Alexander Albon nel box. Ora il canadese si dedicherà ad altro, sperando di avere maggiore successo.