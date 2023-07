Allarme Vlahovic in casa Juve: così salta tutto

Allarme Vlahovic. La Juventus è da poche ore negli Stati Uniti ma il pensiero è sempre rivolto al mercato ed alla vicenda che coinvolge direttamente il suo centravanti

Anche Cristiano Giuntoli è partito per gli Stati Uniti. Una mini, prestigiosa e remunerativa tournée attende infatti la Juventus che avrà modo di confrontarsi con Barcellona, Milan e Real Madrid.

Il mercato soltanto apparentemente può attendere. A Torino è rimasto Giovanni Manna per tenere tutti i canali aperti, ma anche negli States il direttore sportivo bianconero può proseguire a tessere la sua tela tra contatti ed incontri. La partita che vedrà opposte Juventus e Barcellona sembra fatta apposta per approfondire, e magari chiudere, una trattativa che sta molto a cuore al club bianconero.

Frank Kessié, il 26 enne centrocampista ivoriano del Barcellona, è in vendita. La Juventus è molto interessata ad acquisire le prestazioni dell’ex Milan, ma alle sue condizioni. Il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo, la Juventus preferirebbe trattare su una base che parta da un prestito con diritto di riscatto. Pertanto, anche al di là dell’Atlantico, non si arrestano le grandi manovre di mercato bianconere.

Un mercato che però continua a ruotare attorno alla variabile situazione di Dusan Vlahovic.

Allarme Vlahovic, il rischio è alto

Le parole di Cristiano Giuntoli sono state soltanto l’ennesima conferma. Dusan Vlahovic è pienamente al centro del progetto della Juventus ma vi sono anche dei conti da mettere a posto e qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile per il giovane centravanti serbo la società non potrebbe non tenerne conto.

Chelsea e Bayern Monaco sono da tempo sulle sue tracce. Nelle ultime settimane anche il Paris Saint Germain è parso molto interessato al centravanti serbo della Juventus salvo poi, però, arrestarsi improvvisamente. Sul suo profilo Twitter RMC Sport ha postato una notizia allarmante per il PSG ma che potrebbe diventare un serio problema per la Juventus. L’argomento è lo stato di salute di Vlahovic.

Il post parla chiaramente di come le condizioni fisiche del centravanti serbo preoccupino il PSG. Si parla di pubalgia cronica e questo ha di fatto raffreddato non poco l’interesse dei parigini. Ora il club francese intende orientarsi verso Harry Kane che, però, sembra essere ad un passo dal Bayern Monaco. Il giovane talento dell’Atalanta, Rasmus Hojlund, può rappresentare una valida alternativa all’attaccante serbo.

La pubalgia ha rappresentato la causa principale della complicata, e negativa, stagione di Dusan Vlahovic. La Juventus per prima si augura che il problema si sia risolto in maniera definitiva. Il post di RMC Sport parla, però, di pubalgia cronica che, qualora venisse accertata, complicherebbe non poco la situazione. Soprattutto per la Juventus.