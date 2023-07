Ferrari, Leclerc frena: la stoccata sul futuro spiazza i tifosi

Il pilota monegasco Charles Leclerc spera di essere nuovamente protagonista in questo weekend. Gli ultimi risultati hanno deluso tutti

Ora sia i tifosi che i piloti sperano che la Ferrari possa tornare nuovamente competitiva, magari in lotta per il podio. Già sarebbe un grosso passo avanti rispetto Silverstone dove Leclerc e Sainz lottarono sempre indietro e terminarono il Gran Premio al nono e al decimo posto. Una situazione da risolvere.

A inizio Mondiale i fan della Rossa speravano di provare a mettere almeno in difficoltà la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Ma se, da questo punto di vista, non c’è mai stata storia, la Ferrari ha sempre faticato e non è mai stata realmente competitiva. Ora c’è ottimismo per i prossimi Gran Premi e si spera in buoni risultati da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

In casa Ferrari c’è grande ottimismo per il Gran Premio di Ungheria, ma Charles Leclerc vola basso. Il giovane monegasco ha ricevuto troppe batoste in questi mesi e per questo non ha grosse aspettative in questo evento. A riguardo ha commentato in conferenza stampa: “E’ stata una buona giornata, ma è ancora tutto da vedere. C’è un format diverso con questa nuova questione delle gomme ed ogni squadra ha seguito programmi differenti”. Poi un filo di ottimismo: “Per quel che ci riguarda abbiamo sensazioni positive e speriamo di effettuare un buon weekend”.

Ferrari, si spera nella risalita: l’annuncio

L’obiettivo è almeno competere per il podio. Negli ultimi mesi il dominio della Red Bull è stato incredibile, come dimostra il fatto che la compagine austriaca ha vinto tutti i Gran Premi a disposizione. La vittoria al momento appare come utopia e in casa Ferrari si spera solo di essere competitivi. Qualche problema in più nelle prove per lo spagnolo Carlos Sainz che vede comunque il bicchiere mezzo vuoto. Ecco le sue parole a riguardo:

“Nel mio giro lanciato ho trovato diverso traffico e ho completato un numero di tornate abbastanza residuo. Nonostante ciò mi sono sentito a mio agio sul ‘long run’. Credo che in vista del Gran Premio c’è un certo margine e continueremo a lavorare per migliorare“. Una situazione da analizzare con la Ferrari e i suoi meccanici (e piloti) al lavoro per capire cosa manca per migliorare. Troppe delusioni in questi mesi e non si può più sbagliare, l’obiettivo è risalire il prima possibile, e nel migliore dei modi.