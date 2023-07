Dalla Juve al Milan: scippo capitale

Niente più Juventus, adesso spunta la clamorosa ipotesi rossonera: può firmare col Milan durante l’estate

Un’estate rovente, all’insegna del cambiamento, per il Milan di Stefano Pioli. È questo il tema caldo che ormai da un mese e mezzo coinvolge i colori rossoneri in un’aria dal sapore di rivoluzione.

È cominciato con il licenziamento di Maldini e Massara e l’inevitabile riassetto della dirigenza rossonera, voluto in prima persona da Gerry Cardinale. Il Milan è attualmente tra le società che hanno operato di più durante la sessione estiva di calciomercato: solo il tempo, però, potrà dire se le idee del proprietario del club di via Aldo Rossi siano state vincenti o meno. Ma intanto il ‘Diavolo’ ha salutato anche uno dei suoi ‘figli’ più stretti, quel Sandro Tonali che sin da bambino ha sognato la maglia rossonera prima di finire su un aereo per Newcastle.

E le casse rossonere ne sono uscite rinvigorite dalla partenza del centrocampista di Lodi, che ha fruttato un assegno da quasi 80 milioni di euro.

Ecco quindi che la corsa alle entrate è iniziata quasi subito dopo, con acquisti mirati atti a puntellare e potenziare la rosa di Pioli. Sarà Marco Sportiello, al posto di Tatarusanu tra i pali, la primissima alternativa a Maignan. A centrocampo Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders proveranno a non far rimpiangere nè Tonali nè la lunga assenza dell’infortunato Bennacer. In attacco, poi, è giunto dal Chelsea Christian Pulisic che insieme a Okafor ha cambiato quasi del tutto volto al reparto avanzato.

In attesa dell’ufficialità di Chukwueze, per chiudere il quadretto di chi guiderà l’attacco rossonero, il nodo principale rimane a centrocampo. Yunus Musah piace e non poco, il Milan sta trattando con il Valencia ma non sembra scontata la firma dell’americano.

Sorpresa a centrocampo: quasi gratis al Milan

Ecco perchè sta balenando un’idea davvero intrigante per la mediana rossonera che avrà bisogno sia di quantità ma soprattutto di qualità in vista della stagione del rilancio. E attenzione, perchè un ex juventino potrebbe ben presto tramutarsi in un’occasione d’oro per il ‘Diavolo’.

Si tratta di Leandro Paredes, che riamane in scadenza tra un anno con il PSG. Seguitissimo anche da Lazio e Roma, l’argentino non ha saputo incidere a dovere alla Juventus agli ordini di Massimiliano Allegri. Ora, se Musah dovesse definitivamente sfumare per il Milan, quello di Paredes potrebbe diventare un nome caldo.

Il regista campione del Mondo con l’Argentina è ormai fuori dai piani futuri del PSG, con il club di Al-Khealifi che potrebbe quasi regalare il suo cartellino entro fine agosto. Il 29enne di San Justo, con la casacca bianconera nel 2022/23, ha collezionato 39 apparizioni, 1 gol e 2 assist vincenti.