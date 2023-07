Juventus, obiettivo Kessié: Giuntoli lavora

In attesa di capire la situazione legata all’attacco, la Juventus guarda al centrocampo e punta Franck Kessié. Il 26enne ivoriano di proprietà del Barcellona è l’uomo designato da Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana. L’ex Milan non è tra gli imprescindibili di Xavi in blaugrana e per far spazio nel monte ingaggi i catalani hanno aperto alla cessione.

KESSIÉ-JUVENTUS: TRATTATIVA AVANZATA

Dall’arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus si è concentrata soprattutto sulle uscite. Tanti esuberi per la società torinese, soprattutto a centrocampo. Arthur, Zakaria, Ranocchia, McKennie, ecc… tanti nomi, due su quattro sono stati piazzati. Rimangono Denis Zakaria e Weston McKennie, ma la dirigenza lavora per piazzarli. Una volta sistemata almeno la questione Zakaria, Giuntoli affonderà il colpo per l’ivoriano.

La trattativa col Barcellona è già in fase avanzata. I catalani valutano il centrocampista tra i 15 e i 20 milioni, avendo la possibilità di fare una buona plusvalenza visto il trasferimento a parametro zero di un anno fa. I blaugrana avrebbero voluto un trasferimento a titolo definitivo, ma a quanto pare Giuntoli avrebbe ottenuto condizioni vantaggiose anche in termini di formula. Kessié alla Juventus potrebbe arrivare inizialmente in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni.

FRANCK SI DEVE CONVINCERE

L’ultimo ostacolo è la volontà di Kessié. L’ivoriano ha firmato appena un anno fa col Barcellona, nella sua ottica in funzione di un avanzamento di carriera. Tuttavia, seppur discreta, la stagione di Kessié nel Barcellona non ha avuto continuità, anzi. Ecco, quindi, che dal punto di vista del calciatore il ritorno in Serie A, senza Champions League o peggio senza coppe europee, verrebbe visto come un passo indietro. La Juventus deve superare, nell’ottica del centrocampista ivoriano, la voglia di Barcellona o di Premier League. Cristiano Giuntoli però ha ottimi rapporti con l’agente di Kessié e spera di portarlo alla Juventus.

KESSIÉ ALLA JUVENTUS, POGBA PREOCCUPA?

La voglia di arrivare all’acquisto di Kessié e le recenti parole di Allegri non positive sulle condizioni di Pogba, gettano ombre sulle condizioni del francese. Pare che per Pogba la stagione inizierà più tardi rispetto a quella dei compagni. È quindi possibile che la Juventus si cauteli con l’arrivo di un centrocampista diverso, meno estroso ma fisicamente impattante per il campionato di Serie A.

Dall’altra parte, ci sarebbe anche il totale gradimento di Cristiano Giuntoli. Il nuovo capo dell’area tecnica bianconera avrebbe in Kessié un chiodo fisso da tempo e ora avrebbe la possibilità di portarlo alla Juve. Tutto al momento diventa una questione di tempo e trattative per provare a piazzare Zakaria.