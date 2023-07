Ci siamo, Spalletti può tornare subito in panchina: destinazione incredibile

Il ritorno di Spalletti in panchina potrebbe essere molto più vicino di ciò che si creda. I tifosi ne rimarrebbero piacevolmente sorpresi

Dal clamoroso addio di Luciano Spalletti al Napoli sono ormai passati circa un paio di mesi. Nonostante questo per i partenopei è ancora una ferita aperta, che molto probabilmente non si è ancora rimarginata del tutto. Colui che ha riportato nel capoluogo campano uno scudetto, il terzo della loro storia, ha abbandonato la flotta nel bel mezzo di un mare calmo. Una decisione inaspettata che ha fatto riflettere molti. Tuttavia è innegabile che sia accaduto qualcosa.

Qualcosa che i tifosi non sanno. L’allenatore è riuscito a dare vitalità ad un organico che in campionato è sempre riuscito a fare la voce grossa, ma che molto probabilmente ancora doveva scoprire tutte le sue carte. Così, dopo qualche scommessa vinta e non pochi accorgimenti a livello di approccio, i risultati sono arrivati. Ad un passo dalla semifinale della scorsa Champions League, si può dire come il Napoli sia tornato di gran carriera in vetta al calcio nostrano. E lo ha fatto con risultati convincenti e meritevoli.

Non si sa se questa striscia positiva avrà modo di proseguire anche con Rudi Garcia, il quale si era precedentemente distinto alla Roma con un ottimo secondo posto. Ma una cosa è certa: Spalletti manca a tanti. Il suo modus operandi sia dentro che fuori dal campo era un sinonimo di garanzia per tutta la tifoseria, la quale probabilmente non lo ringrazierà mai abbastanza per tutto ciò che ha fatto.

Le proposte possibili per lui non mancano, sia all’estero che in terra natale. Tuttavia, il suo ritorno potrebbe avere del clamoroso: si tratta di una destinazione che in tanti temono, ma che in molti forse non si aspetterebbero mai.

Ecco dove potrebbe allenare Spalletti: ipotesi Arabia

La prossima squadra di Spalletti potrebbe prevedere un rientro clamoroso. Si vocifera infatti di una clausola presente nel suo contratto col club partenopeo, che più che clausola corrisponde in realtà ad una penale. In caso di ritorno, infatti, ballerebbero circa 5 milioni di euro.

Lui avrebbe comunque voglia di mettersi nuovamente all’opera per quel poco che si sa, e l’accostamento alla Juventus aveva fatto gola a molti bianconeri. Ma occhio anche alle grinfie dell’Arabia Saudita, come evidenziato da ‘Repubblica’, con il club dell’Al Ahli pronto a tentare il tecnico toscano con le sue offerte faraoniche e difficili da rifiutare per chiunque.