Ferrari, accusa pesantissima: “Lo stanno penalizzando”

La situazione in casa Rossa è sempre più complicata. Gli ultimi rumors non fanno altro che complicare le cose.

La Ferrari è un marchio storico ma vive in Formula Uno dei dei periodi più complicati della sua storia recente. I risultati parlano chiaro e sono quasi umilianti per una macchina che ha fatto la storia di questo sport.

Ora Gran Premio dopo Gran Premio, sembra cambiare poco o nulla, con la Rossa lasciata ai margini e la Red Bull di Max Verstappen che continua a dominare. Anche in Ungheria la solita solfa, anche se a preoccupare ormai non è più l’olandese: i tifosi erano ormai abituati a vedere la distanza rispetto al campione del mondo ma mentre auto come Aston Martin, Mercedes e persino McLaren (vedi secondo posto di Lando Norris) fanno progressi, la Ferrari resta nelle retrovie.

Nell’ultimo Gran Premio la scuderia di Maranello ha racimolato risultati abbastanza miseri, un settimo ed ottavo posto ad una distanza abissale dalle prime posizioni. E i tifosi quasi si stanno abituando a numeri davvero impietosi. E le cose non sembrano vedere la luce con ormai tutto rimandato alla prossima stagione. Oltre questo, ad aumentare le polemiche, sono i rapporti tra i due piloti. E dalla Spagna sorgono clamorosi dubbi.

Ferrari, ‘Marca’ attacca Charles Leclerc: la situazione

Il noto quotidiano iberico Marca si è lasciato andare nelle ultime ore ad un attacco pesantissimo ai danni della Ferrari e in particolare ai danni di Charles Leclerc. Il pilota monegasco è nell’occhio del ciclone in terra iberica e Marca sottolinea che la Ferrari starebbe in maniera evidente frenando il suo pilota migliore. A dire il vero non abbiamo visto polemiche o frecciate tra i due nell’ultimo Gran Premio ma è ‘Marca’ ad agitare gli animi affermando che la Ferrari non ha dato ordini di scuderia a riguardo.

Ad inizio gara Sainz era partito benissimo con le sue gomme soft, ma dalla Ferrari nonostante Leclerc avesse le medie, non è arrivato nessun ordine e lo spagnolo è stato palesemente rallentato dal compagno di squadra. Questa la teoria di Marca che non si arrende e anzi afferma che Leclerc, nonostante diversi errori in ogni Gran Premio, venga tutelato dalla scuderia.

Infine l’analisi della questione contratti che evidenzia i problemi: sia Leclerc che Sainz hanno il contratto in scadenza nel 2024 ma la Ferrari ha l’obiettivo di rinnovare solo Charles mentre per Carlos la Rossa sembra pronta a salutare. Una situazione inverosimile secondo gli spagnoli e che genera grosse polemiche in terra estera.