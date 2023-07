Simeone in Serie A: addio Atletico e opzione a sorpresa per il 2024

In vista del 2024 potrebbero esserci l’addio da parte di Diego Pablo Simeone e la squadra dell’Atletico Madrid. Un’eventuale partenza che potrebbe interessare anche una big di Serie A

Da anni, il tecnico argentino Diego Simeone si è legato in modo indissolubile con i Colchoneros, divenendo un’icona da quelle parti per il suo modo di trasmettere l’energia a squadra e tifosi, oltre a risultati di prestigio arrivati in questo lungo periodo.

Tra il ’94 ed il ’97 era stato uno dei calciatori di punta dello stesso Atletico, facendovi ritorno da allenatore nel dicembre 2011, sostituendo a stagione in corso, Gregorio Manzano. Pochi mesi dopo arrivò il primo trofeo, vale a dire l’Europa League, facendo partire il ciclo.

Ne conquistò un’altra nel 2018, negli stessi anni ha bissato il successo continentale con la Supercoppa Europea, mentre 2 sono state anche le finali Champions League perse contro gli acerrimi rivali del Real, ma anche le vittorie in Liga nel 2014 e nel 2022, nonostante la concorrenza di due colossi come i concittadini ed il Barcellona nel corso di questi anni.

Tra un anno però le strade di Simeone e dell’Atletico potrebbero separarsi.

Simeone in Serie A: ipotesi incrocio con Inzaghi

In un calcio dove le panchine vengono cambiate di frequente, i quasi 12 anni di legame tra Atletico Madrid e Diego Pablo Simeone sono diventati una vera rarità, ma questo rapporto potrebbe a breve interrompersi.

Si discute infatti di un saluto definitivo a fine stagione tra il tecnico argentino ed il club spagnolo, a quel punto il suo futuro potrebbe riguardare l’Italia, dove aveva già avuto in passato diverse esperienze, come quella sulla panchina del Catania, mentre da calciatore aveva vestito le maglie di Pisa, Inter e Lazio.

Proprio una sua ex squadra potrebbe diventare la sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes, l’allenatore sudamericano sarebbe indicato per guidare l’Inter a partire dalla prossima stagione, alcuni indizi potrebbero portare a questa suggestiva idea.

Il contratto di Diego Pablo Simeone scade infatti nel 2024, stesso anno in cui terminerà quello di Simone Inzaghi con i nerazzurri, motivo per il quale potrebbe esserci questo avvicendamento tra i due ex compagni di squadra nella Lazio. A frenare però tale passaggio, sarebbe l’alto ingaggio percepito da El Cholo, ma trovandosi senza panchina la prossima estate, non appare impossibile rivederlo nel nostro campionato, laddove gioca già suo figlio, vale a dire Giovanni Simeone, attualmente nella rosa di attaccanti del Napoli campione d’Italia.

Servirebbe comunque almeno una riduzione di stipendio.