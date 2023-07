Dramma LeBron James: mondo dello sport in ansia

Dramma per LeBron James e il mondo dello sport che resta in ansia in attesa di saperne di più. Quanto accaduto ha colpito da vicino il campione di basket e ha impressionato tutti

LeBron James non sta attraversando, insieme alla sua famiglia, un momento semplice. Quello che è accaduto ha sconvolto tutti, familiari di LBJ e anche il mondo dello sport in generale, perché troppo spesso si danno per scontate cose nella vita che riserva sempre un possibile cambiamento di fronte dietro l’angolo. Ecco cosa è successo.

Stavolta, purtroppo, LeBron James non si è reso protagonista dell’evento in questione grazie a un record o a una giocata pazzesca delle sue. La vita gli ha riservato un avvenimento inatteso che ha colpito suo figlio, Bronny James. Il 18enne che sta seguendo le orme del padre e sta pian piano facendosi conoscere nel mondo del basket.

Ebbene, il ragazzo nonostante la giovane età è stato colpito da un malore che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il mondo della pallacanestro attende con ansia e spera in notizie rassicuranti sulla salute del giovanissimo, che la vita ha voluto colpire con un fulmine a ciel sereno. Le novità che si sanno sulle sue condizioni: si resta con il fiato sospeso.

Bronny James, figlio di LeBron, colpito da un malore: il mondo dello sport resta in attesa

Tutto è avvenuto mentre Bronny James si stava, come di consueto, allenando per il suo percorso intrapreso nel basket, sulle orme di suo padre LeBrone. Il 18enne è stato colpito da un malore come reso noto dall’emittente televisiva americana ‘Tmz’. Ai suoi microfoni un portavoce della famiglia James ha dichiarato: “Il ragazzo è stato vittima di un arresto cardiaco. È ora in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva“. Quindi, il peggio sembra per fortuna essere passato e si spera nel meglio per il 18enne.

Poi da parte del portavoce è stato anche aggiunto: “Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno ulteriori informazioni”. “LeBron e Savannah – a conclusione dell’intero messaggio – desiderano inviare pubblicamente i loro più profondi ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della Usc per il loro incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti”.

Uno spavento non da poco per la famiglia di uno dei cestisti più forti di sempre, che non vede l’ora di ritrovare il sereno e riprovare a vincere con i Lakers.