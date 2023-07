Sara Benci, scollatura e tacchi piccanti: spettacolo a Sky

Arriva un nuovo ed interessante capolavoro social da parte di una delle giornaliste più apprezzate dal pubblico come Sara Benci. Ecco la foto

Anche in questa stagione sportiva Sara Benci è considerata come una delle preferite da parte del pubblico che, quando ha l’occasione, non può fare altro che collegarsi su Sky per poter ammirare tutta la sua bellezza. Non solo: anche su Instagram direttamente sul suo profilo ufficiale è possibile vedere le ultime novità che la nativa di Arezzo ha pubblicato.

Il suo ultimo capolavoro, pubblicato sui social, sta ricevendo il successo che merita. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione ha veramente esagerato. Tanto è vero che sta iniziando a raccogliere un numero impressionante di “like” ed anche di commenti di approvazione da parte dei suoi follower.

Sara Benci, post da urlo: tutti in piedi per lei

Come riportato in precedenza ancora un’altra grande opera d’arte che porta la sua firma. La classe ’73 non delude mai le aspettative. Anche in questa occasione ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Lo ha fatto pubblicando una foto che è stata scattata direttamente all’interno degli studi ‘Sky’. Un vestito rosa che mette in mostra ed in evidenza tutte le sue impressionanti e straordinarie qualità.

Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visionato molto attentamente. Un sorriso che manderebbe ko tutti i suoi seguaci. Per non parlare dei tacchi a spillo che lasciano tutti senza fiato. Sono tantissimi coloro che non hanno potuto fare altro che lasciare un complimento: si parta da un semplice “sei meravigliosa” fino ad arrivare a “incantevolmente stupenda“.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Anche in questa nuova stagione sportiva la Benci è pronta a dire la propria. Per chi non conoscesse la sua storia ha frequentato l’università. In modo particolare il corso di Lettere e Filosofia nel quale si è laureata con il massimo dei voti. Poi ha mosso i primi passi, in questo settore, lavorando presso l’emittente Teletruria, dove condurrà Block Notes prima e Domenica Sport.

Poi lascia la sua Toscana per trasferirsi in quel di Milano, dove inizia a lavorare a Disney Channel. Fino a quando non passa a Telenova poco dopo gli anni 2000 dove presenta il programma Nova Stadio. Poi arriva il turno proprio di Sky e da quel momento in poi non lascerà mai.