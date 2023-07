Milan, senti LeBron James: “RedBird è il proprietario giusto per tornare grande”

Il Milan e i suoi tifosi si godono in questi giorni l’ottavo acquisto della loro estate. Un calciomercato spettacolare quello dei rossoneri, che hanno reinvestito su giocatori giovani esperti quanto incassato dalla cessione di Sandro Tonali. RedBird ha sfruttato l’ottima stagione del Diavolo in Champions e l’offerta fuori mercato del Newcastle per Tonali per compiere una vera e propria rivoluzione nella rosa. A conferma dell’affidabilità del progetto del fondo americano per il Milan è arrivato oggi l’endorsement di LeBron James nei confronti della proprietà rossonera.

MILAN, JAMES ASSICURA CON REDBIRD IL FUTURO È TUO

La star dei Los Angeles Lakers e dello sport americano ha rilasciato una dichiarazione importante nei confronti del Milan e del suo futuro. Infatti, James, che nel calcio europeo è socio della proprietà del Liverpool, ha parlato di RedBird. La star NBA conosce Gerry Cardinale attraverso la collaborazione nella casa di produzione Springhill, ha assicurato che il Milan è in ottime mani con RedBird.

A margine del “Soccer Champions Tour“, dove il Milan è impegnato, LBJ ha dichiarato: “Sapete la mia passione per il calcio europeo – ha detto LeBron, che ha poi parlato della sua visione della situazione del Milan – Per quella che è la mia esperienza in SpringHill, Gerry (Cardinale, ndr) e RedBird sono la proprietà ideale per riportare il Milan ai giorni di gloria“. Il Prescelto, d’altronde, sa perfettamente quanto Milano sia un centro d’affari importantissimo. Lui stesso è un imprenditore di successo che ha saputo sfruttare il proprio talento sia in campo che fuori.

IL MILAN PUÒ SOGNARE

Otto acquisti farebbero sognare qualsiasi tifoseria. L’estate del Milan però è cominciata con un pugno dritto alla bocca dello stomaco. Pronti, via, i tifosi del Diavolo sono stati costretti a salutare prima Paolo Maldini e poi Sandro Tonali. Convinto di avere in mano una futura bandiera rossonera, il popolo milanista ha dovuto dire addio ad uno dei suoi beniamini. Nemmeno il tempo di pensare a ciò che era andato via che il trio Furlani, D’Ottavio e Moncada hanno fatto incetta di di acquisti.

Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze e ora Musah. Otto nuovi arrivi per rilanciare il Milan e dare a Pioli la possibilità di alternare il 4-3-3 al 4-2-3-1. I segnali sono importanti e forse LeBron James ha ragione, RedBird e Cardinale sono gli uomini giusti per il Milan.