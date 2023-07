Marquez, rischio elevatissimo: quello che ha scritto è un colpo al cuore

By

Tra una settimana, la MotoGP torna in pista dopo la pausa di Luglio. Uno dei più attesi a Silverstone sarà Marc Marquez

Un’altra stagione a dir poco difficile per Marc Marquez in MotoGP. A inizio stagione, il campione iberico era tra i favoriti per la vittoria del Mondiale ma è uscito, di fatto, subito dalla contesa a causa di una serie di infortuni e conseguenti ritiri che hanno compromesso la stagione.

Tutto è cominciato nel GP di Portimao con la collisione (per sua colpa) con Miguel Oliveira. Frattura alla mano e tre gare saltate prima del rientro a Le Mans con caduta nel finale. Stesso epilogo al Mugello. Drammatico il weekend del Sachsenring, in Germania, con cinque scivolate tra prove libere e qualifiche e il GP domenicale saltato. Stesso epilogo ad Assen dove una contusione alla costola, provocata da un’altra caduta, lo ha estromesso dalla Gara.

Cadute provocate, in gran parte, da una Honda che si sta mostrando poco affidabile e ben lontana dai livelli di un tempo. Per provare a stare al passo con le Ducati e le KTM, Marc deve spingere al limite con il conseguente rischio di imbattersi in scivolate e cadute rovinose, le quali possono influire ulteriormente sulla tenuta di un fisico già martoriato dopo le quattro operazioni al braccio e i vari episodi di diplopia.

Marquez, è allarme: può succedere davvero

Da leggenda della MotoGP, a Marquez sono stati dedicati docufilm e libri. Su Amazon Prime sono ancora disponibili le puntate di All In, la serie che racconta aspetti ed episodi inediti su Marc, specie per quanto avviene fuori dalla pista.

A breve, invece, è in uscita un altro libro a lui dedicato. “Essere Marc Marquez“, questo il titolo della pubblicazione, scritta da Werner Jessner, un autore austriaco che già si è occupato di altri opere simile dedicate ad altri sportivi.

Non sappiamo ancora quando il libro sarà in vendita in Italia. Ne sono stati pubblicati però alcuni estratti. Uno è particolarmente toccante e riguarda proprio le cadute e i ricorrenti infortuni che Marquez sta fronteggiando in questo delicatissimo momento della sua carriera.

“So benissimo che il prossimo grave incidente potrebbe non solo far terminare la mia carriera sportiva ma anche condizionarmi per il resto della vita“, questo l’estratto riportato da MowMag che ha sollevato un certo allarme nei tifosi di Marquez.

Il pericolo è sempre dietro l’angolo, insieme a un’altra certezza. Marquez non vuole affatto mollare. La voglia di competere e provare di nuovo a vincere è più forte delle potenzialità avversità. Non è certo spavalderia quella di Marc ma solo la consapevolezza di un campione che vuole spingersi sempre al limite senza mai arrendersi. Del resto se sali su una moto e ti lanci a 360 km/h, non puoi avere paura di nulla.