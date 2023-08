Il costume cede, Canalis clamorosa

La showgirl sarda non perde tempo e lascia a bocca aperta i suoi fan: curve incontenibili, Elisabetta Canalis da applausi

Tanto tempo è passato dagli esordi, sin dal suo successo che non è mai stato in discesa. Elisabetta Canalis, oggi come ieri, rimane uno dei punti di riferimento del mondo dello spettacolo.

Sia in Italia che negli Stati Uniti, dove attualmente vive, la Canalis è una delle showgirl più seguite e amate degli ultimi anni. Un fascino inesauribile, unito alla bellezza statuaria che l’ha sempre contraddistinta, continua a regalarle un successo più che meritato. La splendida ex velina nasce a Sassari il 12 settembre 1978 e raggiunge il successo nell’estate 1999 quando, scelta personalmente da Antonio Ricci, approda sul bancone di ‘Striscia la Notizia’ come velina mora al fianco di Maddalena Corvaglia. Un duo che ha fatto sognare milioni di italiani per tre anni, fino al 2002.

Successivamente sale alla ribalta per il calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max’ nel 2003: vent’anni dopo i ricordi di molti rimangono più che vividi. Sui social, ed in particolar modo su Instagram, la Canalis aggiorna i suoi numerosissimi fan: addirittura 3,5 milioni. Oggetto dell’attenzione, chiaramente, una bellezza senza tempo. La Canalis ha trovato grande spazio anche come attrice, avendo recitato sia in tv che al cinema. Ha preso parte nella fiction ‘Carabinieri’, che ebbe enorme successo su Canale 5.

Nel 2006 sostituisce Michelle Hunziker nella sitcom di Italia uno ‘Love Bugs’, formando un duo esilarante al fianco di Fabio De Luigi. Ha preso parte anche a trasmissioni come ‘Controcampo’ e ‘Ciao Darwin’. Al cinema, invece ha partecipato a diverse commedie: sempre nel 2006 con Alessandro Siani in ‘La Seconda volta non si scorda mai’. Due anni dopo nel cinepanettone ‘Natale a New York’ con Christian De Sica e Massimo Ghini.

Elisabetta Canalis esagerata: lato A da urlo

La sua vita privata è sempre stata oggetto di chiacchiericcio e pettegolezzi, sin dai primi anni 2000 quando fece coppia con l’ex bomber Christian Vieri. Successivamente è arrivato, circa dieci anni dopo, il divo di Hollywood George Clooney. Ed infine, dal 2014 alla primavera del 2023, Elisabetta Canalis è stata sposata (prima del divorzio) con il chirurgo statunitense Brian Perri. Dalla loro unione è nata nel 2015 Skyler Eva.

“Estate, domenica, amici e foto”. Esordisce così la meravigliosa Elisabetta Canalis su Instagram nel suo ultimo post sul noto social network. In vacanza a casa, in Sardegna, l’ex velina non è mai stata tanto sexy. E gli scatti che vengono mostrati – e che in poche ore hanno fatto il pieno di likes e commenti – sono a dir poco esagerati.

Un costumino due pezzi nero, con il lato A che risulta a dir poco incontenibile. 44 anni e non sentirli, così Elisabetta Canalis si concede ai milioni di fan che non possono ormai da anni fare più a meno delle sue curve esplosive. Una sensualità innata, quasi impareggiabile. Elisabetta Canalis è questo e molto altro: e in costume, con occhiali da sole, mostra un profilo che è a dir poco rovente.