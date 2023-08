Cifra choc: così salta Vlahovic!

Il gioco a incastri per quello che riguarda l’attaccante principe dei tre club lascia di stucco la Juve: salta tutto?

Un puzzle. Difficile da comporre e da completare perchè le pedine, le istruzioni, rischiano di essere andate perdute. Il calciomercato di almeno tre club è per ora bloccato dall’importante decisione che deve prendere almeno uno di loro: finché non si smuove un pezzo. Finché qualcuno non fa la prima mossa. Nel caso specifico, che riguarda da vicino la Juve, la mossa sarebbe sì arrivata, ma dalla parte sbagliata. O comunque non rispondente alle supposte esigenze del club bianconero. Ma andiamo con ordine.

Non è ormai un mistero che la preferenza tecnica di mister Allegri per il suo attacco sia caduta su Romelu Lukaku, l’ex bomber dell’Inter di fatto separato in casa nel nuovo Chelsea di Mauricio Pochettino. Per arrivare al belga però, i bianconeri hanno bisogno di vendere, e a cifre rispettabili, Dusan Vlahovic, tormentato da problemi fisici e in generale non più in sintonia con l’allenatore, al di là delle simpatiche sfide tra i due diffuse sui social.

Nelle intenzioni di Giuntoli e soci non era escluso anche un vero e proprio scambio tra il serbo e Big Rom, con la pista che però sembra di difficile realizzazione a causa dell’elevata differenza, come valore di mercato, tra i due. Meglio separare le due operazioni, cedendo per non meno di 75 milioni l’ex Viola e poi utilizzare parzialmente il ricavato per portare l’assalto al club londinese. Facile no? Tutt’altro. Un top club europeo avrebbe di fatto rovinato i programmi bianconeri.

Il Bayern Monaco ‘rovina’ il disegno di Giuntoli: Juve nei guai

Raffreddatasi improvvisamente, sul finale del mese di luglio, la strada che sembrava portare Vlahovic alla corte di Luis Enrique al PSG, restava il Bayern Monaco come pretendente credibile sull’attaccate slavo. Secondo quanto però riportato dal portale esperto di mercato ActuFoot – che tra l’altro cita espressamente la ‘Bild‘ – i bavaresi avrebbero fatto un importante blitz per Harry Kane, già papabile colpo dei tedeschi assieme al centravanti bianconero.

I campioni di Germania avrebbero rotto gli indugi offrendo 85 milioni di euro più 10 di bonus al Tottenham pur di strappare il calciatore agli Spurs. Un’offerta quasi irrinunciabile se consideriamo che il britannico ha il contratto in scadenza a giugno del 2024.

Qualora il patrn degli inglesi Levy accettasse l’offerta, ecco che il presunto effetto domino di cui avrebbe goduto anche la Juve, si arresterebbe ancor prima di cominciare. Il Bayern avrebbe la sua punta, rinunciando a Vlahovic. Il serbo resterebbe così forzatamente a Torino, bloccando di fatto l’arrivo di Romelu Lukaku. Un guaio mica da ridere per il pur abile Giuntoli.