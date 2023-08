Georgina Rodriguez in vacanza: lato B impressionante

Le vacanze di Georgina Rodriguez proseguono e i fan sono sempre più estasiati dal fisico della compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è sempre protagonista dell’estate, completamente immersa nello shopping e nel lusso con annessa vista mare. In particolare, i fan sono sempre più colpiti dalle poderose qualità fisiche della Rodriguez, qualcosa che infiamma decisamente il popolo del web.

Cristiano Ronaldo è pronto per vincere tutto in Arabia Saudita, come ultima missione della sua carriera, il tutto sempre affiancato dalla sua dolce metà. Per Georgina Rodriguez non è una novità, il calciatore portoghese era spesso concentrato sul campo, lasciando però alla modella la libertà di poter viaggiare in lungo e in largo in giro per il mondo.

Anche in quest’estate, la stupenda sudamericana dà spazio alla sua fantasia, visitando luoghi e posti esotici da sola o in compagnia, e cercando sempre miglior situazione possibile. I fan però hanno notato però un dettaglio non di poco conto dagli ultimi scatti vacanzieri pubblicati.

Georgina Rodriguez, un lato b che infiamma

La modella argentina è seguita dal pubblico anche per le sue foto da capogiro, nonostante un calo dei follower negli ultimi periodi c’è sempre un buon zoccolo duro a osservarla nelle sue attività quotidiane. Anzi, nella sua vita in vacanza, dove mostra le attività dei figli, la grande collezioni di scarpe e di borse, nonché altri dettagli che testimoniano una quotidianità giustamente immersa nel lusso. In questo caso a rubare la scena social è il lato b di Georgina Rodriguez, che è ancora protagonista: le sue foto stanno diventando virali.

La Rodriguez è così diventata la star dei social anche per le foto di un fisico spettacolare che è diventato un oggetto proibito per i fan. Ore e ore anche di allenamento rassodano il corpo di lady Ronaldo, ormai impegnata sempre più nella sua vita da influencer da mostrare al pubblico, tra un luoghi da sogno, attività da favola e una vista mozzafiato.

Georgina is on fire, mantiene sempre numeri alti, toccando i cinquanta milioni di fan. Un esercito importante che non accenna a diminuire il proprio supporto. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha mandato il pubblico in visibilio. Una bellezza purissima quella di lady Ronaldo, che si gode una vita meravigliosa al fianco delle persone che ama, il tutto con il supporto dei fan che non manca mai.