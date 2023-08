FIGC, rivoluzione Nazionali: Mancini coordinatore

By

È terminata con l’eliminazione cocente della Nazionale femminile ai Mondiali l’estate delle Nazionali azzurre. Un’eliminazione che porta con sé diversi cambiamenti anche livello di settore tecnico maschile. Infatti, nelle scorse ore è stato reso noto la nuova mappa degli incarichi del Club Italia.

MANCINI COORDINATORE DELLE NAZIONALI FIGC

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, è diventato il coordinatore tecnico della Nazionali dalla maggiore fino all’under 20. Una scelta che ha un senso alla luce del fatto che spesso le nostre selezioni hanno lavorato a compartimenti stagni, ma visti i risultati deludenti dell’Italia di Mancini poco aderente alla realtà. Quasi un premio quello per Mancini nonostante il Mondiale mancato nel 2022. Sotto la sua ala lavoreranno il nuovo CT dell’under 21, Carmine Nunziata, fresco del grande risultato con l’under 20, vice campione del Mondo. Al posto di Nunziata, in under 20, ci sarà un uomo di fiducia del cittì, ovvero Attilio Lombardo.

Lombardo lascerà lo staff della Nazionale maggiore, dove di fatto verrà sostituto da Andrea Barzagli, nuovo membro dello staff di Mancini. Non sarà però l’unico cambiamento nello staff della Nazionale maggiore. Accanto a Roberto Mancini, non ci sarà più Chicco Evani. L’ex giocatore del Milan ha lasciato la Nazionale e al suo posto ci sarà Alberto Bollini, promosso dopo la vittoria dell’Europeo under 19. Infine, al posto di Bollini ecco Bernardo Corradi dopo il periodo con l’under 17.

SCELTE RIVEDIBILI

Al di là di Bollini, meritatamente premiato. La FIGC decide di premiare ancora una volta Roberto Mancini. All’allenatore jesino sono state assegnate paradossalmente più responsabilità dopo il fallimento mondiale.

Le prossime probabili scelte della FIGC in relazione alle Nazionali azzurre potrebbero portare ancora più perplessità. Infatti, dopo il fallimento Mondiale e quello dell’Europeo, Milena Bertolini sarebbe in procinto di dimettersi dall’incarico di CT della Nazionale femminile. Una decisione inevitabile, soprattutto dopo il duro attacco delle giocatrici della Nazionale.

Le indiscrezioni in merito al futuro della panchina della Nazionale femminile portano tutte a Paolo Nicolato. L’ex CT dell’under 21 a inizio carriera ha allenato qualche squadra femminile. Tuttavia, con gli Azzurrini ha fatto fallito e sarebbe dunque difficile comprendere la sua promozione da parte della FIGC all’interno dell’organigramma della Nazionali.