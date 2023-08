Juve, non solo Lukaku: ritorna di fiamma per l’attacco

La dirigenza della Juventus lavora alacremente per accontentare le richieste di mister Allegri: non solo Lukaku, altro nome per l’attacco

In questo momento il nome più caldo relativo al calciomercato della Juventus è senza dubbio Romelu Lukaku. L’attaccante belga piace tantissimo a mister Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe inserire nel proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il tecnico livornese, infatti, è convinto che Dusan Vlahovic non rappresenti l’opzione ideale per tornare subito ad essere competitivi a livelli elevati. D’altronde, il bomber serbo per forza di cose è molto più acerbo rispetto al centravanti classe ’93, in più evidentemente il gioco di Allegri non gli permette di esprimere nel migliore dei modi il proprio talento. Non a caso, tra i due il feeling calcistico non è mai scattato e lo stesso gioiello di Belgrado non disdegna affatto l’ipotesi di un trasferimento altrove.

Insomma, giorno dopo giorno tale scenario diventa sempre più probabile. Anche perché ad oggi l’unica soluzione per Big Rom è appunto la Juventus, dato che l’Inter ha deciso di chiudere definitivamente questo capitolo e il calciatore non intende proseguire la propria carriera in Arabia Saudita. La ‘Vecchia Signora’ vuole Lukaku e Lukaku vuole i bianconeri. Questo ormai è chiarissimo.

Ma, ovviamente, Big Rom non potrà approdare in quel di Torino senza la partenza di Vlahovic. Ecco che si sta tentando insieme al Chelsea di intavolare un’operazione di scambio, che sulla carta potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Il nome del bomber serbo non scaldava i ‘Blues’ fino a qualche settimana fa, però adesso la situazione è cambiata.

Ad ogni modo, è necessario raggiungere l’intesa sul conguaglio economico in favore della Juventus, che ha chiesto ben 50 milioni di euro alla compagine londinese, nella speranza di incassarne almeno 40. I dialoghi proseguono, c’è la sensazione che l’affare in argomento possa andare a buon fine nelle settimane a venire. Nel frattempo, si registra un ritorno di fiamma in casa Juve per l’attacco.

Calciomercato Juventus, Lukaku e non solo per l’attacco: altro nome sulla lista

Quello di Lukaku, infatti, non è l’unico nome presente sulla lista di Cristiano Giuntoli. Entrando più nello specifico, ai bianconeri piace parecchio anche il profilo di Hugo Ekitike, centravanti francese di proprietà del Paris Saint Germain.

Il classe 2002 ha compiuto 21 anni lo scorso 20 giugno ed è in uscita dal club parigino, al pari della stella Kylian Mbappe. Il contratto del talento di Reims è in scadenza il 30 giugno del 2027, mentre la valutazione del suo cartellino si attesta intorno ai 15 milioni di euro.

La Juventus è sulle sue tracce da tempo. Se l’operazione Lukaku non dovesse andare in porto, non è da escludere che i torinesi tentino l’assalto al talento del Paris, in caso di cessione di Vlahovic. Staremo a vedere.