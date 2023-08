Monica Bertini boom: la foto in bikini scatena i commenti su Instagram

Monica Bertini fa boom via social: lo scatto in bikini la rende irresistibile e scatena i commenti degli utenti

Nel mondo giornalistico italiano, Monica Bertini è senza alcun dubbio uno dei volti più noti e competenti che si possano apprezzare in televisione.

Dopo aver esordito a Sportitalia, la Bertini ha iniziato a fare grandi passi avanti nella sua carriera ed è riuscita a sbarcare a Mediaset, divenendo uno dei profili di spicco di trasmissioni importanti. Tra queste vale la pena ricordare Tiki Taka, Mai Dire Mondiali FIFA in occasione dei Mondiali di Russia del 2018 e quelle dedicate alle varie coppe nazionali e non che sono state esclusive della Mediaset come la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa Europea.

In tutti questi anni, il pubblico ha visto la giornalista crescere e quest’ultima è stata brava nel farsi apprezzare dai fan non solo per la sua competenza, ma anche per la sua grande bellezza. Grande bellezza che è possibile ammirare anche tramite il suo profilo Instagram dove la Bertini vanta ben 490 mila follower che restano sempre incantati dai suoi update. E nell’ultimo post pubblicato, la giornalista ha voluto dare davvero spettacolo con una foto in bikini che ha avuto un successo clamoroso tra gli utenti.

Monica Bertini straripante in bikini: scatto rovente e fan impazziti

Fin dai suoi esordi, Monica Bertini ha sempre dimostrato grandissima competenza e non stupisce che abbia fatto tanta strada nel corso della sua carriera. La giornalista è riuscita a conquistare sempre più consensi mettendo a referto anche un fascino che lascia sempre quasi tutti senza fiato. Una bellezza tale che la Bertini mette spesso e volentieri in mostra tramite il suo profilo Instagram dove pubblica scatti che allietano i suoi fan.

Nell’ultimo update pubblicato, però, la giornalista ha deciso di far impazzire del tutto i propri fan, pubblicando una foto dove la si può ammirare mentre indossa un bikini. Una foto che, come era prevedibile, ha avuto enorme successo, scatenando tantissime reazioni da parte del popolo di Instagram.

Il bikini rosso indossato per la sessione di crioterapia alla The Longevity Suite di Roma fatica a contenere le sue forme più che seducenti e mette in mostra una scollatura pericolosa che la rende straripante. Lo scatto ha conquistato più di 45 mila like in sole 24 ore e tantissimi sono stati i commenti dei fan, rapiti per l’ennesima volta dalla sua sensualità, tanto semplice quanto rovente e qualcuno l’ha definita semplicemente illegale

Tra questi spicca soprattutto quello di Veronica Ruggeri, inviata delle Iene e giornalista amica della Bertini, che ha solo postato tanti cuori, facendo capire come anche lei sia rimasta innamorata della collega.