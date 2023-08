Clamoroso Juve: l’ex può finire subito al Chelsea

La Juventus non ha creduto in lui, ma un calciatore in particolare potrebbe giocare anche la prossima Premier League accasandosi al Chelsea

La Juventus dovrà avere le idee chiare nelle prossime ore per dare certezze a Massimiliano Allegri per quanto riguarda l’attacco. Sembrerebbe quello di Romelu Lukaku il nome ad effetto che potrebbe arrivare alla Continassa, ma per ora non è neanche da escludere che il prossimo numero 9 bianconero possa essere Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo ha segnato nell’ultima uscita in amichevole dei bianconeri ed ha esultato come per un gol segnato in una gara ufficiale. Tra l’altro Vlahovic ha anche indicato con gesti plateali il suo nome dietro la maglia, potrebbe questo voler dire che le critiche sono troppo dure, ma anche forse che quella maglia bianconera in realtà gli sta tutt’altro che stretta.

Per ora è arrivato solo il ventitreenne Timothy Weah, che a proposito ha segnato il suo primo gol in bianconero proprio nell’amichevole contro il Real Madrid. Per il resto, incassata l’impossibilità nel giocare le prossime coppe europee, Cristiano Giuntoli ha tirato le somme e prefissato gli obiettivi più possibili. Ma la Juve ha dato prova di voler seguire un’idea stabile fino alla fine, anche in uscita.

C’è in particolare un calciatore che ha lasciato Torino alla fine dell’ultima stagione che potrebbe trovare dimora in Premier.

Clamoroso Juve! L’ex Paredes può finire al Chelsea

Tra le partenze juventine addio a chi ha un’età avanzata, niente rinnovo di un anno per Angel Di Maria e saluti finali anche per Juan Guillermo Cuadrado, ma non solo. In uscita potrebbe esserci anche Bonucci ed un altro calciatore che non ha reso al massimo è stato rispedito al mittente.

Parliamo dell’argentino Leandro Daniel Paredes che si sperava potesse avere un’annata migliore in bianconero e che invece è stato rimandato al PSG. Clamorosa ora, l’ipotesi che si profila per il regista sudamericano.

Il campione del mondo di Qatar 2022 non ha dato grandi prove della sua classe nel suo anno bianconero. Paredes conosceva già il campionato italiano avendo giocato con Chievo Verona, Empoli e Roma, ma nella scorsa stagione non ha certo fatto balzare i tifosi bianconeri dalla sedia in molte occasioni.

A quel punto il Paris Saint-Germain che ormai pare lo reputi un esubero si è ritrovato di nuovo a cercargli una sistemazione. Ebbene, secondo le ultimissime di mercato, Paredes starebbe per rifiutare il Galatasaray o quanto meno metterlo in stand-by, per ascoltare un’offerta inglese.

Dopo aver indossato varie maglie prestigiose, il classe ’94 potrebbe infatti finire al Chelsea. I Blues come la Juve non disputeranno coppe europee nel 2023/24 ma semplicemente per aver totalmente sbagliato l’ultima stagione. Ora da Londra, dopo aver preso Jackson, Disasi e Nkunku, starebbero pensando anche il sudamericano.