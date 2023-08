Juventus beffata ancora: addio al centrocampista

Il centrocampista a lungo seguito dalla Juventus ha deciso di non accettare la corte bianconera: ecco dove giocherà

Il mercato in entrata della Juventus è finora stato privo di grandi colpi, fatta eccezione per l’arrivo di Timothy Weah dal Lille. L’esterno 23enne, prelevato dal club francese per 12 milioni di euro, ha già messo in mostra le sue qualità in queste prime amichevoli estive. Un rinforzo importante per Allegri, che potrà scegliere se impiegarlo come laterale basso o eventualmente come esterno offensivo.

Tuttavia la necessità di concentrarsi sulle cessioni degli esuberi – sia per sfoltire la rosa che per rimettere a posto i conti – non consente a Cristiano Giuntoli di chiudere le trattative con alcuni importanti obiettivi seguiti da Madama.

Basti pensare a Romelu Lukaku, in attesa di risoluzione ormai da tempo dopo la rottura con l’Inter. Il bomber belga ha rifiutato le proposte arabe e ha fatto capire al Chelsea di voler andare via. La Signora e i Blues stanno cercando di mettere in piedi uno scambio con Dusan Vlahovic, ma la distanza sul conguaglio è ancora ampia: i bianconeri chiedono almeno 45 milioni, i londinesi sono fermi a 30-35.

Niente da fare per la Juve: saluta tutti e vola in Arabia

Ma quello relativo a Lukaku non è l’unico stallo che riguarda la Juve. I bianconeri, infatti, hanno seguito per lungo tempo Franck Kessié, dato in uscita dal Barcellona. L’ex centrocampista del Milan è un giocatore che farebbe molto comodo ad Allegri, ma stando agli ultimi rumors l’allenatore toscano dovrà necessariamente farne a meno. Le indiscrezioni arrivate dall’Arabia Saudita confermano infatti che Kessié ha scelto di non aspettare più la Juve e di accettare la corte dell’Al Ahli.

Come riportato anche da Marco Barzaghi su Twitter, il club arabo avrebbe soddisfatto le richieste economiche del Barcellona, che chiedeva 15 milioni di euro per lasciar andare il giocatore (preso a parametro zero la scorsa estate, ndr). Non è tutto, perché l’Al Ahli ha garantito uno stipendio da 20 milioni di euro l’anno al giocatore. Un’offerta che ha convinto Kessié, pronto a volare in Arabia per firmare il contratto. Una vera e propria beffa per la Juve, che vede così sfumare il secondo possibile rinforzo a centrocampo.

Qualche settimana fa, infatti, i tifosi bianconeri hanno dovuto ingoiare un altro boccone amaro. Sergej Milinkovic-Savic, da tempo obiettivo di Madama, ha infatti accettato l’offerta dell’Al Hilal, lasciando spiazzati tutti i fan juventini che erano ormai convinti del suo arrivo. Con Kessié viene quindi riproposto un film già visto: un’altra grande delusione per il popolo bianconero.