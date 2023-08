Lazio e Roma, un mercato che sfida il tempo

La clessidra che tiene il tempo del mercato scorre inesorabilmente e in casa Lazio dopo un avvio lento, adesso si toglie ogni freno. Castellanos si è ben integrato alla squadra mentre ai nastri di partenza c’è Kamada. Il trequartista giapponese ha festeggiato con la firma del contratto quadriennale il suo 27esimo compleanno.

Lazio arriva Isaksen: il danese è atteso domani a Roma

Adesso è l’ora di Isaksen, l’accordo con il Midtjylland è stato trovato per 12 milioni bonus compresi. La documentazione è stata completata e nelle prossime ore il danese è atteso a Roma per dare ufficialmente il via all’avventura in biancoceleste.

Ipotesi Mario Rui per la difesa biancoceleste, Lotito vuole Ricci

Per soddisfare a pieno Maurizio Sarri i vuoti da colmare sono ancora parecchi. Per il reparto arretrato avanza l’ipotesi Mario Rui. Il difensore del Napoli campione d’Italia ha un contratto che lo lega agli azzurri fino al 2025, ma è in corso una trattativa con De Laurentiis per l’eventuale rinnovo di un altro anno. La Lazio in tal senso, entrerà in scena se l’accordo tra la società e il giocatore dovesse saltare.

Ma a storcere il naso è Lotito, non convito dei 6 milioni di euro necessari per il cartellino del portoghese.

Mani al portafoglio, invece, per Samuele Ricci. Il patron dei capitolini è pronto ad offrire 25 milioni di euro al Torino per il classe 2001, a cui Sarri affiderebbe immediatamente le chiavi della regia.

Roma, Mou attende ancora il centravanti

Dalla sponda opposta del Tevere, l’insoddisfazione colpisce anche Josè Mourinho. Il portoghese è ancora in attesa di un attaccante che possa sopperire alla mancanza forzata di Tammy Abraham.

In casa Roma, verosimilmente, si smuove il mercato in uscita Ibanez stuzzica l’interesse dell’Al Ahli e l’ipotesi saudita diventa sempre più concreta. La partenza del difensore consentirebbe al club di fare cassa e puntare all’obiettivo centravanti.

In pole adesso c’è il nome di Marcos Leonardo, il quale entourage avrà un incontro con la società giallorossa nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiudere la trattativa.

A sole due settimane dall’inizio del campionato nella capitale si attende l’accelerata finale.