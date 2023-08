Colpaccio in Serie A: Sergio Ramos arriva da svincolato

By

Dopo essere stato accostato a moltissimi club italiani in passato ora sembra che ci sia la reale possibilità di vederlo in Serie A

Sergio Ramos non ha prolungato il suo contratto con il PSG e specie dopo l’arrivo di Luis Enrique ha deciso di cambiare aria. Eppure a 37 anni non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e si prepara ad un altro rilancio.

Senza dubbio stiamo parlando di uno dei più grandi difensori della storia del calcio europeo. Sergio Ramos ha vinto tutto quello che c’era da vincere, sia con la propria Nazionale che con le squadre di club. La sua lunghissima permanenza al Real Madrid gli ha consentito di fare incetta di trofei, a cominciare dalla “decima” Champions League conquistata nel 2014 con un suo gol decisivo.

Uno stacco di testa perentorio che portò la sfida con l’Atletico Madrid ai supplementari, dopo le Merengues trionfarono per 4-1. Sergio Ramos si è ripetuto anche negli anni successivi, come nel 2018, quando con estrema cattiveria agonistica mise fuori gioco Salah e spianò la strada ai suoi contro il Liverpool. La sua personalità strabordante non è mai andata giù a Luis Enrique, che dopo la Nazionale ha rischiato di ritrovarselo anche al PSG.

L’ex centrale del Siviglia non ha però rinnovato il suo contratto con i francesi, risolvendo un problema all’allenatore catalano.

Inter, si pensa a Sergio Ramos per la difesa: è svincolato dal PSG

Eppure la sua ultima stagione al Parco dei Principi non è stata poi così negativa, visto che complessivamente ha messo insieme la bellezza di 45 presenze, segnando anche 4 reti. Una condizione fisica ritrovata che potrebbe renderlo ancora appetibile anche per le squadre italiane.

In passato si era parlato di Ramos come possibile obiettivo di Milan e Roma, mentre ora sembra proprio che l’Inter possa fare sul serio. Alcune indiscrezioni dalla Spagna parlano di un interessamento concreto da parte di Marotta e Ausilio, che stanno cercando un altro centrale da inserire in rosa.

Lo spagnolo, che sarebbe dovuto tornare al Siviglia (trattativa al momento saltata per i disastrosi conti del club andaluso) potrebbe anche accettare di buon grado un’esperienza a Milano e può usufruire anche del decreto crescita. Un tentativo concreto dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni, per regalare un altro pezzo da novanta a Simone Inzaghi.

Vedremo se alla fine i nerazzurri riusciranno a vincere la concorrenza di diversi club arabi.