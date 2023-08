Contatti per l’addio: pronto a lasciare il Milan

Primi contatti per una cessione in casa Milan, i rossoneri sono pronti a salutare un altro calciatore in questi giorni.

Dopo l’ennesimo acquisto ufficializzato (quello di Musah dal Valencia), il Milan ora accelera per quello che riguarda il mercato in uscita e c’è un giocatore pronto a dire addio a Milanello.

Prima della tournée negli Stati Uniti per le amichevoli contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, il Milan ha deciso di rendere note le proprie scelte ad alcuni calciatori che non rientravano più nei piani. Molti sono rimasti fuori rosa e non sono stati aggregati al gruppo di Stefano Pioli. Uno di questi sembra essere ad un passo dall’addio ai rossoneri che potranno così fare cassa e far quadrare i propri conti in vista di un agosto che potrebbe regalare ancora qualche colpo in entrata.

Calciomercato Milan, nuovo addio ad un passo

Il Milan è vicino dal salutare Fode Ballo-Touré. Stando a quanto affermato da Milan Zone, pagina Twitter che raccoglie tutte le maggiori notizie sul mondo rossonero, il terzino senegalese sarebbe vicino al Werder Brema.

Il calciatore ex Monaco è stato messo fuori rosa dal Milan ed ha continuato ad allenarsi da solo a Milanello in attesa del rientro del resto dei calciatori. Ora il terzino è alla ricerca di una nuova squadra e non mancano le proposte nei suoi confronti. In Italia Bologna e Sassuolo hanno avuto degli approcci con i rossoneri, mentre in Inghilterra il Fulham ha insistito per il calciatore. La proposta del Werder Brema però sembra essere quella che convince maggiormente l’esterno.

Una volta lasciato partire Ballo-Touré, il Milan tornerà sul mercato per cercare un altro esterno che possa sistemare la fascia sinistra a disposizione di Stefano Pioli. Il club meneghino vorrebbe portare in rossonero un calciatore che conosca già bene il campionato italiano e che possa essere quindi maggiormente affidabile nelle giornate in cui verrà fatto riposare Theo Hernandez.

Nel mirino del Milan ci sono Luca Pellegrini, Rogerio e Calafiori. Il primo è di proprietà della Juventus che è alla ricerca di una nuova sistemazione per il terzino che non rientra nei piani del tecnico Massimiliano Allegri. L’ex Cagliari potrebbe arrivare in prestito anche se c’è la Lazio sulle sue tracce. Rogerio è in uscita dal Sassuolo e piace a Pioli anche se la concorrenza non manca. Per Calafiori invece c’è ancora qualche dubbio avendo giocato poco nel campionato di Serie A.