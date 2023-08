Arsenal, Community Shield in bacheca: Arteta ricomincia alla grande

È stato il pomeriggio di Mikel Arteta e dell’Arsenal quello che ieri ha visto i Gunners vincere ai rigori il Community Shield 2023. La Coppa che apre la stagione del calcio inglese nel catino di Wembley è stata vinta per la 17^ volta dai londinesi. E per la seconda volta sotto la guida del tecnico spagnolo. Un successo importante che, in minima parte, riscatta la delusione dei Gunners per il sorpasso del Manchester City nella scorsa Premier.

L’ARSENAL RIPARTE DAL COMMUNITY SHIELD

Se da una parte c’è Pep Guardiola e il suo City cannibale, vincere è un’impresa. Quella di Arteta e il suo Arsenal ieri nel Community Shield è quindi un’impresa. Certo, qualcuno potrebbe dire fortunosa, vista la deviazione di Akanji sul tiro senza speranze di Trossard per il pareggio al minuto 101. Ma un successo, non è mai da sottovalutare, soprattutto se come quello dei Gunners arriva al culmine di una sfida equilibrata.

Una gara che la formazione londinese ha giocato ad armi pari con i tre principali nuovi acquisti in campo: Timber, Rice e Havertz, schierato prima punta. Il tedesco ha avuto due occasioni, non le ha sfruttate, ma avrà tempo e modo per rifarsi. Tutti e tre hanno comunque convinto a diversi livelli, e pur essendo solo inizio stagione hanno lanciato importanti segnali. Il traguardo più importante è arrivato però con la lotteria dei rigori che ha visto due grandi protagonisti citizens come Rodri e De Bruyne sbagliare le trasformazioni.

IL CITY SI LECCA LA FERITA

Non è certo una ferita profonda, ma quella inferta ieri dall’Arsenal è una ferita che si fa sentire. Nello scontro diretto, nel primo duello post stagione del treble, è arrivato un KO per i Campioni d’Europa contro i primi rivali della scorsa Premier. Il City rimane una macchina perfetta, ma la mancanza di condizione di Haaland e tanti altri compagni ha messo in difficoltà il Manchester City. Ci sarà tempo e modo per rimediare, ma sicuramente perdere un trofeo, non ha fatto piacere a Pep & co.