Sinner-Berrettini, beffa atroce: prima o poi doveva succedere

L’estate tennistica entra nel vivo con il Masters di Toronto. Non mancano i motivi di interesse per un torneo, nel quale il gruppo di tennisti azzurri è al completo in tabellone.

Come da tradizione nel calendario ATP, Agosto è il mese dei Masters Mille in Canada e Usa. Si comincia da lunedì 7 agosto con quello di Toronto (nella consueta alternanza annuale con Montreal che ospiterà il concomitante evento Wta). A seguire, la settimana prossima, si gioca a Cincinnati, in quella che, per molti, è l’ultima tappa di preparazione allo Us Open, al via a fine mese a New York.

A Toronto non ci sarà Novak Djokovic. Il serbo, dopo la tremenda sconfitta nella finale di Wimbledon, ha deciso di prendersi un’ulteriore settimana di stop. Il grande ritorno per lui negli Usa (fino alla scorsa primavera non poteva entrarvi per il ban contro i non vaccinati al Covid) ci sarà la prossima settimana a Cincinnati. Qui, Nole disputerà anche il torneo di doppio con il connazionale Cacic.

In Canada, ci saranno tutti i big pronto a contendersi il titolo vacante a causa dell’assenza del detentore, Pablo Carreno Busta. Nutrita la rappresentanza azzurra con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti tra le prime 16 teste di serie mentre Berrettini proverà a dar seguito a quanto di buono fatto vedere a Wimbledon.

Atp Toronto, il tabellone: attenzione al secondo turno

Sorteggio del tabellone beffardo per gli azzurri a Toronto. Al secondo turno, infatti, potrebbe esserci la sfida tutta italiana tra Sinner e Berrettini. Tutto dipende da quest’ultimo e dalla sua vittoria al debutto contro il francese Barrere. Jannik, infatti, inserito tra le prime otto teste di serie, usufruirà di un bye al primo turno.

Qualora dovesse verificarsi questa eventualità, sarà il primo confronto diretto tra Sinner e Berrettini in un torneo Atp. Paradossalmente i due non si sono mai affrontati in un evento Atp ma ne hanno giocato insieme uno, ovvero il torneo a squadre dell’Atp Cup dello scorso anno, nella quale sono scesi in campo, in coppia, in doppio.

Chi dovesse passare nel possibile Derby tra Sinner e Berrettini non avrà certo un tabellone agevole. Agli ottavi possibile incrocio con uno tra Sonego, Murray e il padrone di casa, Auger Aliassime, in grande difficoltà negli ultimi tre mesi. Ai quarti dovrebbe esserci Tsitsipas mentre, in semifinale, Alcaraz o Rune. Non è andata meglio a Lorenzo Musetti che potrebbe incrociare Daniil Medvedev agli ottavi, seconda testa di serie del seeding.