Ritiro Berrettini, c’è l’annuncio ufficiale: fan sconcertati

Matteo Berrettini mette in agitazione tutto il mondo del tennis, le sue dichiarazioni lasciano sotto shock i tifosi nelle ultime ore

Sono rivelazioni senza dubbio inedite quelle del tennista italiano che al Corriere della Sera ha aperto la pagina dei ricordi rivelando anche qualcosa che ha spiazzato i suoi numerosi tifosi in tutto il mondo.

Il 2023 di Berrettini è un anno davvero particolare, e non solo per quanto riguarda il gossip. Il tennista è legato sempre più alla compagna Melissa Satta, questa storia d’amore sta monopolizzando le riviste rosa con dettagli sulla loro vita che emergono sempre più.

Ai tifosi però interessa quanto accade sul campo da tennis. L’atleta romano è in preparazione in vista dell’appuntamento di fine mese a Toronto ma ci sono delle confessioni da analizzare. La prospettiva del ritiro è stata al centro dei pensieri, una situazione che ha messo l’italiano in grande difficoltà.

Ritiro Berrettini, l’annuncio del tennista

In una recente intervista ha svelato alcuni aneddoti inediti ma anche qualcosa di totalmente spiazzante, che fa decisamente riflettere. Ha avuto in questo 2023 tanti problemi fisici, ma non è stato il suo peggior anno in assoluto, in paragone con quanto accaduto prima.

Così, una rivelazione spiazza i tanti tifosi raccolti per il mondo, che potevano rischiare di non vedere i suoi trionfi e sarebbe stato un grande peccato. Un anno prima del successo a Wimbledon, Berrettini voleva ritirarsi nel 2020: la conferma nelle stesse parole dell’italiano.

Ha spiegato in dettaglio cos’è successo, le sue motivazioni creano dibattito nel mondo del tennis mondiale: “Ho pensato tante volte di smettere, nel 2020 ho avuto un’annata complicata e avevo fatto il pensiero di lasciare. Mi aiutava a dormire, volevo prendere il passaporto e non dire nulla a nessuno, fuggendo dove nessuno poteva trovarmi, questo mi è capitato di pensarlo nei giorni bui”. Rivelazione spiazzante: le troppe pressioni avevano mandato in crisi Berrettini, che ha saputo comunque reagire nel confronto anche con gli altri campioni nel mondo del tennis.

Infine, ha svelato anche di avere solo un amico nel circuito. Italiano come lui e con lo stesso percorso svolto, fatto di sofferenza e grandi partite. Lorenzo Sonego unico amico di Berrettini, un rapporto che va al di là del gioco e, dopo averlo sconfitto a Wimbledon, non sono mancati i complimenti reciproci che vanno anche sul piano umano, a dimostrazione di come c’è un tipo di sensibilità importante.