Visione di spalle rovente: Elisabetta Canalis lascia tutti di stucco

Elisabetta Canalis più sexy che mai: lato B da urlo, lo scatto pubblicato dall’ex velina lascia estasiati milioni di fan

Sono passati ormai tanti anni dagli esordi che l’hanno vista, giovane, bellissima e vogliosa di fama arrivare ad un successo che ancora oggi rimane vivo nella sua vita. La carriera di Elisabetta Canalis è a dir poco decollata, tra Italia e Stati Uniti.

Era e rimane, nonostante gli anni passino proprio per tutti, uno dei sogni di milioni di italiani. Simbolo della tipica bellezza mediterranea, la Canalis ha ottenuto un successo davvero importante non solo in tv ma anche sul web. Sui social, in particolar modo su Instagram, conta addirittura 3,5 milioni di seguaci. L’ennesima riprova, semmai ve ne fosse bisogno, di quanto l’ex velina sia ancora oggi amata. La sua vera e propria esplosione ha avuto inizio nel lontano 1999 anno nel quale Antonio Ricci la volle a tutti i costi come velina mora di ‘Striscia la Notizia‘ al fianco della bionda Maddalena Corvaglia: entrambe rimasero fino al 2002.

Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978 e, a 44 anni, è ancora una delle donne più sexy del mondo dello spettacolo. Nella tv nostrana ha assunto diversi ruoli, dimostrando capacità fuori dal comune. Dal puro intrattenimento in ‘Ciao Darwin’ fino a ‘Controcampo’, trasmissione sportiva di enorme successo nella quale per anni è stata ospite fissa. La Canalis ha anche recitato in ‘Carabinieri’, una delle fiction che ha fatto la storia di Canale 5. Nel 2003 il suo calendario senza veli, pubblicato da ‘Max’, riscuote un successo strepitoso con milioni di copie vendute.

Nel 2006 prende parte a ‘Love Bugs’, sitcom nella quale sostituisce Michelle Hunziker al fianco del comico Fabio De Luigi. Nello stesso anno viene scelta per recitare nel cinepanettone ‘Natale a New York‘ nel quale, al fianco di Massimo Ghini e Christian De Sica’, riscuote tanti consensi positivi. Due anni dopo, con Alessandro Siani, recita in ‘La Seconda volta non si scorda mai’.

Elisabetta Canalis, la trasparenza fa impazzire i fan

La sua vita privata è stata a lungo oggetto di chiacchiericcio e gossip: tutto è cominciato nei primi anni 2000, il flirt con l’ex bomber Christian Vieri l’ha resa celebre anche nel mondo del calcio. Circa dieci anni dopo la Canalis vive una bella, seppur breve, storia d’amore con il divo di Hollywood George Clooney.

Più recentemente è stata sposata dal 2014 al 2023, fino al divorzio, con il chirurgo statunitense Brian Perri da cui nel 2015 ha anche avuto la sua prima ed unica figlia: Skyler Eva. Ma intanto, sui social Elisabetta Canalis è tornata a brillare più di una stella. Una sensualità disarmante nello scatto proposto che la vede, di spalle, indossare un pantalone verde che mette in risalto un lato B perfetto.

Le trasparenze, però, non lasciano spazio alla fantasia dei fan che intravedono nelle curve dell’ex velina di ‘Striscia’ una sensualità che ha pochi termini di paragone nel mondo dello spettacolo. Likes e commenti si sono sprecati, per una delle donne più belle ed eleganti che lontano dall’Italia ormai tutti ci invidiano.