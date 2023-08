Ilary Blasi, è finita: e intanto spunta il video

La vita privata di Ilary Blasi continua ad essere sotto i riflettori: l’ultima svolta è clamorosa e non piacerà ai fan della conduttrice

Tutto è cominciato l’estate scorsa e tutto sta continuando ancora adesso. Perché la clamorosa rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è una vicenda aperta allora ma che oggi non è ancora conclusa. Di sicuro c’è solo il fatto che hanno preso due strade diverse, ma il resto è ancora tutto da capire.

La parte più delicata è la vicenda della separazione che solo qualche giorno fa ha scritto un capitolo nuovo. Gli avvocati che rappresentano la conduttrice tv, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno presentato in tribunale la richiesta di separazione con addebito a carico dell’ex capitano. Lo ha anticipato il “Corriere della Sera” spiegando che presto arriverà anche la risposta da parte della controparte.

Antonio Conte e Laura Matteucci, avvocati di Totti, sono pronti al rilancio. Secondo il quotidiano stanno preparando una contro richiesta per rispondere alle accuse e ribaltare. Totti molto probabilmente non negherà l’evidenza, il suo rapporto con Noemi che oggi è alla luce del sole. In fondo nell’intervista allo stesso “Corriere” dello scorso settembre aveva spiegato che la loro relazione era iniziata dopo Capodanno.

Ma farà anche nomi e cognomi dei presunti amanti di Ilary, uomini che lei avrebbe frequentato molto prima della loro rottura. Aveva cominciato a sospettare quando erano arrivate diverse segnalazioni da persone fidate e aveva scoperto che una terza persona faceva da tramite.

Potrebbe trattarsi di Alessia Solidani, parrucchiera e fedele amica di Ilary. Ma quali sono i nomi in ballo? Come scrive il quotidiano, ci sarebbe quello di Cristiano Iovino, il personal trainer romano già accostato a Ilary, e forse anche quello dell’attore Luca Marinelli, amico di sua sorella.

Ilary Blasi, è finita: i fan sono spiazzati dalle ultime immagini che hanno visto

Tutta questa è materia per il tribunale, mentre Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a fare la loro vita. Lui è stato con Noemi e i cinque figli, compresi i due della Bocchi, negli Stati Uniti e ai Caraibi. Lei invece è volata in Brasile con il suo compagno, Bastian Muller, ma negli ultimi giorni è stata prima in Sardegna e ora a Cortina d’Ampezzo.

E qui cominciano i problemi, perché in Costa Smeralda con la Blasi c’erano Michelle Hunziker e altri amici ma del fidanzato tedesco nessuna traccia. Anche durante il viaggio di ritorno, dall’aeroporto di Olbia, nelle stories e nei video che ha ripostato l’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, di Bastian nemmeno l’ombra.

L’ultimo avvistamento dei due in coppia è legato al viaggio in Brasile ma da quel momento è come se Bastian si fosse volatilizzato. Lei comunque continua a seguire la stessa linea di sempre e della sua vita privata non parla mai, nemmeno con i follower. Un modo per proteggere i figli, certamente, ma in questo momento qualche risposta in più servirebbe a chiarire.