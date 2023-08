Milan, Chukwueze si presenta: “Qui per vincere”

Il Milan è ripartito più carico che mai, e così anche i suoi nuovi acquisti tra cui Samuel Chukwueze. L’esterno ex Villarreal è un rinforzo importante in ottica attacco. I rossoneri con l’arrivo del calciatore nigeriano ha aggiunto al suo reparto una sorta di alter ego di Rafa Leao sulla fascia destra. Oggi, Chukwueze è stato presentato ufficialmente come nuovo calciatore del Diavolo.

Intanto ieri, a Monza, seppur ai rigori, è arrivata la prima vittoria stagionale. Il Milan ha vinto il 1° trofeo Silvio Berlusconi, dedicato al presidente che per 33 anni ne ha segnati i destini, la storia, prima di abdicare nel 2017.

CHUKWUEZE CONVINTO DA PIOLI, IL MILAN PUNTA IN ALTO

A contribuire all’approdo di Chukwueze al Milan pare sia stato anche Stefano Pioli. Il tecnico ha assunto un ruolo molto più centrale con l’addio di Maldini e Massara. La conferma del ruolo dell’ex allenatore di Inter e Fiorentina è arrivata dallo stesso esterno nigeriano. “Prima di arrivare qui l’allenatore mi ha chiamato per la prima volta quando ero in Nazionale, mi ha parlato del piano tattico, mi ha detto ‘Samu questo è ciò che voglio da parte tua’. Mi ha motivato – ha detto il nigeriano che ha proseguito – Mi ha detto ‘Voglio che tu faccia parte del mio progetto’. Io ho creduto molto nel suo progetto, mi ha parlato dei giocatori fantastici che sono qui, di tutti coloro che avrebbero preso. I nuovi devono adattarsi, ma col tempo vinceremo la Serie A”.

TIFOSI E SAN SIRO, FATTORI IMPORTANTI

Il calciatore nigeriano ha anche parlato di quello che è il Milan e l’ambiente. Un aspetto importante che inevitabilmente affascina tutti i calciatori è la possibilità di scendere in campo a San Siro spinto da pubblico rossonero. Lo stadio di San Siro e la sua atmosfera sono precedute dalla sua fama: “Sì mi hanno parlato del significato di giocare a San Siro, l’allenatore e i calciatori mi han parlato dell’atmosfera. Non sarà complicato giocare qui, voglio sentire i cori dei tifosi”.

Proprio i tifosi gli hanno fatto sentire il loro calore da subito, anche prima dell’arrivo. Calore ed entusiasmo dei tifosi del Milan che hanno colpito Chukwueze: “I tifosi mi caricano, cercherò di fare tutto. Voglio dare gioia a me stesso, non ho pressione. Sono qui per divertirmi, provare piacere perché se senti pressione non sei pronto. Se commetti un errore è normale, fa parte del calcio, ma bisogna continuare a spingere per evitare di commettere lo stesso errore”.