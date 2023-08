Alla Juve per 30 milioni: trattativa avviata, sarà la volta buona?

Il mercato bianconero si sblocca: Juve in forte pressing sull’obiettivo di Allegri, si può chiudere nelle prossime 72 ore

Un nuovo ribaltone, la richiesta dei tifosi e una virata netta, destinata a cambiare i lavori in casa Juve. Dopo l’innesto di Weah e l’arrivo di Facundo Gonzalez, alla Continassa hanno avviato una serie di contatti per garantire ad Allegri nuovi elementi e un salto di qualità.

La vicenda Lukaku si è intrecciata ad una serie di cessioni che hanno impegnato oltre il dovuto Manna e Giuntoli, frenando ogni possibilità di arrivare agli elementi ormai da tempo nel dossier con la voce “acquisti” dei dirigenti bianconeri. Qualcosa però, dopo un momento di impasse, sembra muoversi. Il Chelsea ha comunicato che non c’è al momento possibilità di andare avanti nello scambio fra Vlahovic e Lukaku, ora nel mirino del Tottenham.

Nelle stesse ore si è sbloccata la cessione di Zakaria al Monaco, si sono intensificati i contatti con la Lazio per Pellegrini e si lavora al trasferimento di De Winter. Tradotto in soldoni, Giuntoli potrebbe valutare come chiudere una serie di operazioni in entrata da tempo imbastite, e una su tutte potrebbe trasformarsi in un regalo di quelli che contano per Max Allegri. Un intreccio di mercato che sta nascendo nelle ultime ore regala una grande opportunità alla Juventus, decisa a battere la concorrenza per non fallire un altro obiettivo.

Juve, scatto per Zaniolo: c’è anche l’alternativa

La notizia arriva dalla Turchia e inizia a trovare conferme interessanti. Allegri e Giuntoli avrebbero deciso di dare l’assalto al centrocampista chiesto dal tecnico, e l’opportunità è ghiotta.

Stando a quanto riportato da Fanatik, ma anche da altri portali che seguono da vicino il Galatasaray, da Torino sarebbe arrivata un’offerta vicina ai 30 milioni di euro per Nicolò Zaniolo. La clausola dell’ex Roma è fissata a quota 35, ma la sensazione è che l’arrivo di Tete ai giallorossi di Istanbul potrebbe favorire l’uscita del centrocampista italiano. La Juve non può quindi farsi trovare impreparata, ma registra le voci in arrivo dall’Inghilterra.

Ci sarebbero molti indizi su un blitz dell’Aston Villa per tentare di portare Zaniolo in Premier League, e qualora il duello dovesse spingere il club di Birmingham e la Juve a pagare la clausola, la scelta sarà solo del calciatore.

Per questo motivo da Torino provano ad accelerare e bruciare Monchi, ma intanto portano avanti i discorsi con la Fiorentina per Amrabat. Il marocchino e Zaniolo sono centrocampisti dalle caratteristiche profondamente diverse, ma il tempo stringe e Giuntoli è pronto a regalare ai tifosi un grande colpo.