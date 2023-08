“Scambio Lukaku-Chiesa con conguaglio stipendi”: annuncio improvviso

By

Dopo la brusca frenata del Chelsea alla trattativa con la Juventus spunta un’ipotesi clamorosa che potrebbe stravolgere i piani dei due club

La decisione a sorpresa del Chelsea di interrompere, forse solo per qualche giorno, la trattativa avviata con la Juventus per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku ha spiazzato la dirigenza bianconera, convinta di poter chiudere il cerchio entro la metà di agosto.

Mancava l’accordo tra i club sull’entità del conguaglio economico che i Blues avrebbero dovuto versare nelle casse della Vecchia Signora: da un lato la richiesta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che non è mai sceso sotto i 35 milioni di euro, dall’altro la posizione del Chelsea che non si è mai spinto oltre i 25.

Proprio quando da Torino iniziava a filtrare un moderato ottimismo in merito a un epilogo felice della trattativa, da Londra si è materializzata la doccia fredda, con lo stop imposto dal management del Chelsea allo scambio tra i due centravanti. Una presa di posizione inattesa che obbliga la Juventus a trovare nuove soluzioni sul mercato.

Romelu Lukaku ha già fatto sapere di voler aspettare la Juventus senza prendere in considerazione altre proposte, come ad esempio la ricchissima offerta recapitatagli da un paio di club sauditi. Spetta dunque a Cristiano Giuntoli individuare l’opzione giusta per sbloccare una trattativa che si trascina da oltre un mese abbondante.

Juventus, non più Vlahovic: prende corpo lo scambio tra Chiesa e Lukaku. Tifosi senza parole

Un’indiscrezione delle ultime ore ha fatto e sta facendo discutere molto, in particolare sui social, i tifosi bianconeri. Il giornalista esperto di questioni juventine Graziano Carugo Campi, dal suo profilo Twitter, apre a una clamorosa soluzione, uno scambio tra Romelu Lukaku e Federico Chiesa. Un’opzione che fino ad ora la dirigenza della Vecchia Signora non ha mai preso in esame ma che potrebbe diventare d’attualità nei prossimi giorni.

Anche in questa trattativa il Chelsea dovrebbe versare un conguaglio economico nelle casse della Juventus, inferiore però ai 35 milioni richiesti per Vlahovic. Giuntoli valuta Federico Chiesa una cifra compresa tra i 60 e i 65 milioni: di conseguenza, con 20/25 milioni più Lukaku la trattativa tra le due società si chiudere all’istante.

Resta da capire se e quanto i dirigenti dei due club vogliano imbastire uno scambio di questo tipo. I prossimi giorni saranno decisivi in un senso o nell’altro. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.