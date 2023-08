Coppa Italia, esordio positivo per le squadre di Serie A

Quattro sfide di Coppa Italia valide per il 2° turno della competizione nazionale con quattro squadre di Serie A coinvolte, nella serata di ieri. Frosinone, Udinese, Genoa e Bologna hanno avuto la meglio sulle rispettive avversarie di Serie B e C: Pisa, Catanzaro, Modena e Cesena.

FROSINONE AVANTI DI MISURA IN COPPA ITALIA

Sfida equilibrata tra Frosinone e Pisa. La gara del Benito Stirpe ha visto i ciociari di Eusebio Di Francesco avere la meglio sulla formazione toscano di Aquilani 1-0. La rete arrivata, immediatamente, al 7′ è in realtà una sfortunata autorete di Canestrelli. La gara si è poi sviluppata senza grandi emozioni. Le due occasioni migliori sono arrivate da Caso del Frosinone , su cui Nicolas ha compiuto un miracolo. Poi nel finale il tentativo del Pisa di giungere al pareggio è fallito su una grande occasione sprecata da Tramoni. La gara ha dimostrato che i laziali necessitano al più presto di rinforzi per competere in Serie A.

UDINESE IN SCIOLTEZZA

L’Udinese ha invece battuto senza problemi il Catanzaro, neopromosso in Serie B. La squadra di Sottil, orfana di Samardzic (il cui passaggio all’Inter ora è in bilico), è andata in vantaggio al 9′ con Lovric. I calabresi hanno avuto una reazione istantanea, con il pareggio al 12′. Poi i friulani hanno chiuso la gara trovando con le reti di Beto, Thauvin e Lucca.

GENOA-MODENA, RETEGUI TRASCINA IN COPPA ITALIA

Con qualche difficoltà di troppo, invece, il Genoa ha superato il Modena 4-3. Dopo il vantaggio del Genoa, proprio con Retegui dopo 32 secondi, il Modena ha rimontato salvo poi subito il 2-2, il 3-2 e il 4-2 ancora con Retegui. Il Genoa ha dimostrato qualche difficoltà in difesa, subendo anche il 4-3 finale. Problemi difensivi totalmente nuovo per il Grifone, che con Gila ha sempre subito molto poco. I rossoblù comunque hanno chiuso proprio in queste ore per il difensore della Juventus, Koni De Winter lo scorso anno in prestito con obbligo di riscatto.

AL BOLOGNA IL DERBY EMILIANO-ROMAGNOLO

Il Bologna di Thiago Motta ha vinto 2-0, con molta facilità lo scontro contro il Cesena. In campo si è visto Marko Arnautovic, nonostante le voci di addio. Tuttavia, l’austriaco non è entrato nel tabellino. A segnare i gol, uno per tempo, sono stati Tommaso Corazza, giovane prodotto del vivaio rossoblù: esordio e gol dopo 2 minuti. Nel secondo tempo, a raddoppiare è stato Joshua Zirkzee all’80°. L’olandese era subentrato da soli 3 minuti. E con una bellissima giocata ha raddoppiato.