Lady Vieri straripante: Costanza, che lato A

Vacanze roventi per Costanza Caracciolo, moglie di Christian Vieri, che ha mostrato tutta la sua bellezza per pubblicizzare un noto marchio

Da qualche anno a questa parte l’ex bomber Christian Vieri sta vivendo una vita tutta nuova. L’ex calciatore, famoso anche per il suo stile di vita mondano e per il suo amore nei confronti delle belle donne, sembra ormai aver messo la testa a posto. Specialmente sotto l’aspetto sentimentale dove da anni è impegnato in una relazione insieme a Costanza Caracciolo.

Modella, influencer e personaggio televisivo diventata famosa soprattutto grazie alle reti Mediaset e alla partecipazione a Striscia la Notizia. Programma d’intrattenimento e di informazione a satirica che ha lanciato l’iconica figura della Velina. Ruolo che lady Vieri ha ricoperto dal 2008 al 2012. Lì, oltre a farsi conoscere, ha avuto modo di stringere amicizia con un’altra nota wags, il nome è quello di Federica Nargi.

Le due ancora oggi passano ogni tanto del tempo insieme anche in compagnia dei loro mariti, ex colleghi di lavoro attualmente più legati che mai. Insomma, a poco più di trent’anni la compagnia dell’ex attaccante della Nazionale sembra essersi già tolta delle bellissime soddisfazioni.

Costanza Caracciolo è incontenibile, il lato A in mostra scalda i social

Ma a quanto pare non è finita qui, perché tra un impegno in famiglia e l’altro la Caracciolo non sembra proprio voler sottrarre troppo tempo ai suoi numerosi impegni. Specialmente sui social dove continua a svolgere principalmente il ruolo di modella e testimonial per vari brand. Proprio di recente la showgirl, per pubblicizzare un noto marchio di biancheria, ha pensato bene di mostrare una foto che è una vera bomba ad orologeria.

Lato A straripante per l’ex Velina che anche in vacanza ha voluto continuare con il proprio lavoro, bel post per pubblicizzare l’ultimo prodotto di Yamamay. Scelta azzeccata da parte del brand che ha pensato bene di puntare su una delle imprenditrici digitali più apprezzate, basti pensare che solo su Instagram lady Vieri può vantare poco meno di un milione e mezzo di followers. Numeri da far invidia a molte delle sue colleghe ancora protagonista del piccolo schermo.

Tra un post e l’altro, oltre a godersi le vacanze, la moglie di Vieri si gode anche un po’ di tempo in compagnia dei suoi cari. I due si sono conosciuti intorno al 2017 e l’anno successivo è poi nata Stella, la loro prima figlia. L’anno seguente la Caracciolo e Vieri sono convolati a nozze e nel 2020 hanno anche dato il benvenuto ad Isabele, seconda e finora ultima figlia della coppia.