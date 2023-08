Milan, gli ultimi dubbi di mercato per Pioli

Il calcio d’agosto regala le prime gioie rossonere ai nuovi arrivati. A Milanello l’amichevole contro il Novara termina 4-2 per il Milan. Il poker del diavolo porta anche la firma di Chukwueze e Okafor, oltre quelle di Calabria e Colombo. Ritmi intensi e voglia di mettersi in mostra agli occhi di Stefano Pioli. L’esordio stagionale è alle porte e ogni occasione è buona per valutare il possibile undici titolare.

Cosa manca al nuovo 4-3-3 del Milan di Pioli?

La rivoluzione estiva del diavolo verosimilmente non è ancora completa. Gli otto nuovi innesti arrivati all’ombra della Madonnina hanno fatto rifiatare Pioli, ma il progetto per dar vita al nuovo 4-3-3 attende ancora di essere definito. In casa rossonera si valutano diversi profili per un nuovo play, mentre i dubbi sulla permanenza di Krunic a Milano restano ancora irrisolti.

De Ketelaere a un passo da Bergamo

Valigie pronte per De Ketalaere, l’accordo tra il Milan e la Dea è stato raggiunto: prestito oneroso con diritto di riscatto, con i bonus la cifra toccherebbe il tetto dei 30 milioni più la percentuale sulla futura vendita.

La trattativa è praticamente conclusa, il via libera non è arrivato a causa del gioco a rialzato avanzato dall’agente sull’ingaggio.

Ma le sensazioni rimangono positive e l’asse Milano-Bergamo potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Ciò che è certo è che il belga scalpita all’idea di poter ritrovare fiducia in un nuovo club, dopo l’annata deficitaria in forza al Diavolo.