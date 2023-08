Prenotato per il 2024: il Napoli piazza il colpo a zero

Il Napoli pensa già al futuro: bruciata una concorrenza agguerrita dai partenopei che piazzano un grande colpo a zero

Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis hanno in mente un grande progetto per il Napoli. Il presidente sa bene che non sarà semplice aumentare la potenza di fuoco di una squadra già collaudata, e il tecnico è chiamato ad un compito ancora più delicato.

La scorsa stagione ha scritto un pezzo di storia del club, e Spalletti ha valorizzato una rosa forte, ben costruita, e ora destinata a far gola a tecnici e uomini mercato di mezza Europa oltre che in Arabia. L’obiettivo di questa campagna acquisti non era e non è affatto semplice. A Napoli sono convinti di poter trattenere tutti quei protagonisti di un magico scudetto, e il lavoro con gli agenti di mercato per chiudere una serie di rinnovi, sta dando al momento buoni frutti.

Mentre si prova a respingere l’assalto ad Osimhen degli arabi, con un nuovo contratto destinato ad essere accettato, il club campano lavora su altri due fronti. Il primo è dare la caccia a pochi calciatori ma in grado di essere già determinanti. Il secondo è guardare al futuro, provando ad imbastire subito trattative e affari utili a bruciare la concorrenza. In tal senso è arrivato il primo importante sì. Il Napoli ha in pugno un attaccante che fa gola a mezza Serie A.

Napoli in pole position: l’affare si può chiudere per Orsolini

Il mix perfetto Rudi Garcia lo ha già trovato. Con intelligenza e soprattutto la volontà di non snaturare un team vincente. Il 4-3-3 azzurro non si toccherà, ma servono interpreti adatti e soprattutto nuovi volti per far fronte ai tanti impegni stagionali.

La sensazione è che a Napoli si punti ad aprire un ciclo, e la necessità è restare sempre fra le prime 4 squadre per incassare una presenza fissa in Champions League. Per questo motivo si guarda già avanti, e un calciatore in scadenza di contratto è già stato bloccato per chiudere una trattativa di grande livello.

Riccardo Orsolini, sondato da molti club in questo mercato, ha declinato diverse offerte. Ci ha provato la Fiorentina, si è parlato anche della Juve e sullo sfondo dell’Inter. Anche il Napoli ha approfondito i discorsi con l’esterno che è reduce da una grande stagione. I partenopei avrebbero voluto anticipare l’arrivo di un calciatore importante, prima di fiutare uno spiraglio per una trattativa molto conveniente.

De Laurentiis sta infatti provando a convincere il calciatore a lasciare il Bologna a zero nella prossima stagione. La sensazione è quindi che il matrimonio si farà. Non subito ma fra un anno, quando a Napoli potrebbero accogliere l’esterno offensivo bruciando sul tempo una lunga serie di club.