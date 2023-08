Un pilota al posto di Leclerc: annuncio e svolta

Il presente di Charles Leclerc in Ferrari è una realtà, il futuro è tutto da scrivere: arriva un annuncio importante che cambia ogni cosa

Nel mondo della Formula 1 storicamente agosto è il mese della pausa ma anche dei grandi annunci. A metà della stagione tutti i team fanno il punto della situazione e pianificano il futuro. Così è anche in Ferrari, con Charles Leclerc che sta aspettando una risposta.

La prima parte del 2023 in pista non è andata come il campione monegasco immaginava, più per evidenti limiti della SF-23 che per errori dai box o suoi. Il margine della Red Bull su tutta la concorrenza al momento è enorme, gareggiare al massimo per il secondo posto è una condizione alla quale tutti si devono adattare e lo sta facendo anche lui.

I prossimi mesi però devono servire per impostare il lavoro del 2024, quando arriverà la prima monoposto seguita direttamente da Fred Vasseur. Il team principal della Rosse per ora ha lavorato sull’assetto, non quello delle monoposto, ma quello della sua squadra.

Tanti i cambi di casacca, per scelta della proprietà ma anche del nuovo team manager che ha voluto dare un segno di discontinuità con il passato. Altri ne arriveranno soprattutto se Mattia Binotto dovesse accettare la proposta della Alpine e ricominciare dalla squadra francese. Ma sarà così anche a Maranello, con la campagna acquisti aperta già da alcuni mesi.

Un pilota al posto di Leclerc: l’annuncio ufficiale fa impazzire i tifosi

Il vero nodo però, al di là della progettazione di una monoposto competitiva, è rappresentato dalla conferma o meno dei due piloti. Un discorso aperto da tempo, senza nessuna comunicazione ufficiale e nessuna apparente novità rispetto alla scadenza naturale dei contratti. Per Leclerc e Sainz sarà nel 2024 e nelle ultime settimane sono emerse diverse possibilità.

Da una parte c’è chi prevede un lungo rinnovo per Leclerc, altri 5 anni con la Ferrari per aprire anche la nuova era che dal 2026 vedrà l’arrivo di motori e benzine diversi. Ma anche l’addio di Sainz, destinato alla nuova Audi Sauber oppure alla McLaren in caso di addio ad uno tra Piastri e Norris.

Vasseur ha già anticipato che non ci saranno annunci imminenti, nemmeno in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza il primo weekend di settembre. I tifosi però hanno bisogno di risposte e hanno dimostrato con i fatti che per loro Leclerc è da rinnovare.

Un’opinione condivisa anche da un volto storico della scuderia di Maranello. Luca Cordero di Montezemolo negli anni ’70 è stato direttore sportivo, negli anni ’90 da presidente ha seguito il ciclo vincente di Michael Schumacher e oggi fa il semplice spettatore, molto interessato.

Intervistato da ‘Il Resto del Carlino’ ha spiegato cosa farebbe lui se fosse ancora ai vertici della squadra: “Charles lo confermerei, è bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui. Ma nel presente chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi”. In effetti anche Verstappen con questa SF-23 farebbe molta fatica, quindi quello è il primo dei problemi da risolvere.