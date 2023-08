Marc Marquez, terribile rivelazione: e se lo facesse davvero?

Una crisi senza fine, quella vissuta da Marc Marquez in queste ultime stagioni. Il fuoriclasse spagnolo della MotoGP non ha ancora deciso il suo futuro

Una stagione da dimenticare, come e più delle precedenti tre. Marc Marquez sembra entrato in un tunnel senza uscita, un incubo da cui non riesce più a svegliarsi. La crisi che attanaglia il trentenne pilota di Cervera è molto complessa e di difficile soluzione.

Due sono i fattori principali che hanno determinato il crollo verticale del fuoriclasse iberico, capace negli anni d’oro di vincere ben sei titoli iridati di MotoGP. In primis i tanti, troppi problemi fisici accusati dal 2019 ad oggi. E poi la scarsa competitività della sua Honda rispetto alla concorrenza, Ducati e Aprilia in testa.

Il team dell’ala dorata sembra la controfigura di quello che a metà del secondo decennio dei duemila imponeva la sua schiacciante superiorità sul resto della concorrenza. Le scuderie italiane, grazie a un lavoro straordinario portato avanti nelle ultime stagioni, hanno colmato il gap dai rivali giapponesi realizzando il clamoroso sorpasso negli ultimi due anni.

Sta di fatto che ora la Ducati e l’Aprilia sono diventate irraggiungibili sia per la Honda che per la Yamaha, costrette a rincorrere come mai era capitato nella storia della MotoGP. A pagare le conseguenze di questo inatteso ‘mismatch‘ è soprattutto Marquez, che ha più volte confessato di sentirsi impotente al cospetto dei rivali.

Marc Marquez e la rivelazione che lascia tutti senza parole: tifosi sconvolti

Una condizione di inferiorità a cui il fuoriclasse catalano non era abituato e che sta pesando soprattutto a livello psicologico. A tal punto che lo stesso Marquez starebbe prendendo in considerazione un’ipotesi davvero clamorosa, quella del ritiro dall’attività agonistica. In una recente intervista rilasciata alla prestigiosa BBC, l’ex pluricampione del mondo non ha nascosto la sua frustrazione.

Marquez ha di fatto confermato come in questo periodo stia vivendo il momento peggiore della sua carriera. Ai microfoni del broadcast britannico, Marquez ha svelato un clamoroso e inedito retroscena: “Alcune persone che mi sono vicine mi hanno consigliato e mi consigliano tutt’ora di smettere di correre, di appendere il casco al chiodo. Ma non è questa la mia intenzione, anzi: voglio continuare e dimostrare a tutti di non essere finito“.

Per tornare competitivo, però, è necessario e forse inevitabile che Marquez prenda decisioni importanti e anche drastiche, come il passaggio a un’altra scuderia.