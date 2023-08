Rossi-Marquez, esplode la bomba: adesso non ci sono più dubbi

Quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez è stata per parecchi anni una delle rivalità più accese nella storia del motociclismo mondiale

Non si sopportano. Anzi, non si sono mai sopportati e non hanno mai fatto niente per nasconderlo. Il rapporto tra Valentino Rossi e Marc Marquez è stato segnato negli anni da una tensione tangibile e da un alto livello di conflittualità, acuito dai fatti risalenti al mondiale 2015 quando il pilota spagnolo ostacolò apertamente il Dottore pur di favorire il suo connazionale Jorge Lorenzo nella corsa al titolo mondiale di MotoGP.

Da allora le relazioni tra i due fuoriclasse non sono mai tornate nell’alveo di un’apparente normalità. E in più occasioni sia Rossi che Marquez hanno voluto ribadire la propria reciproca antipatia. Inutili sono stati i tentativi da parte dei due entourage di giungere a una riappacificazione, quanto meno di facciata.

La contrapposizione tra i fuoriclasse più idolatrati delle due ruote ha visto il mondo dello sport prendere posizione: i fan di Valentino non vedono di buon occhio Marquez, com’è ovvio che sia e viceversa. Anche campioni e atleti di altri sport nel corso degli anni si sono in qualche modo schierati con l’uno o con l’altro.

In Formula 1 ad esempio, lo sport più affine alla MotoGP, alcuni dei protagonisti non hanno fatto mistero di provare maggiore simpatia per Rossi o per Marquez. Tra questi c’è il giovane e talentuoso driver della McLaren, Lando Norris, che in passato ha confessato di avere un debole per il fuoriclasse di Tavullia.

Rossi-Marquez, esplode la bomba: i tifosi non credono ai loro occhi

Ma a quanto pare il tifo nei confronti di Valentino non esclude una simpatia per il suo rivale. In occasione del Gran Premio di Silverstone di MotoGP il pilota della McLaren ha avuto occasione di incontrare Marc Marquez al paddock andandogli incontro e salutandolo con un abbraccio caloroso.

Un istante ripreso dalle telecamere di tutte le principali emittenti televisive, un’immagine che ha fatto il giro del mondo e che non è stata particolarmente gradita dai fan del campione marchigiano. Norris tra l’altro non ha mai nascosto la sua passione per le due ruote: “La MotoGP è meglio della Formula 1, fanno cose incredibili. Sono tutti un po’ pazzi“.

Evidentemente anche la classe di un fenomeno come Marquez ha fatto presa sul giovane pilota britannico che sogna di diventare campione del mondo di Formula 1.