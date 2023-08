Roma: doppio colpo per Mou, la Lazio pensa a Bonucci

Due colpi in un giorno. Dalla romantica Torre Eiffel al maestoso Colosseo. La Roma accoglie Paredes e Renato Sanches entrambi arrivati dal Paris Saint Germain. Una vera e propria staffetta: l’alone di mistero che si cela dietro la cessione di Matic è già storia vecchia, il serbo ha ceduto alle lusinghe del Rennes, ma Tiago Pinto non ha perso un attimo regalando due innesti di qualità per il centrocampo di Josè Mourinho.

Due nomi a cui si accostano tecnica ed esperienza, che sommate alla voglia di riscatto dopo qualche stagione deficitaria, potrebbero riservare non poche sorprese. I sostenitori giallorossi sono fiduciosi e invadono l’aeroporto di Ciampino per accogliere i giocatori reduci dall’avventura parigina.

Incognita centravanti: la Roma punta Zapata, Marcoss Leonardo in stand by

Resta adesso da risolvere il rebus centravanti. Duvan Zapata è in pole, la trattativa con l’Atalanta è alla stretta finale per il prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni. Mentre il capitolo Marcos Leonardo rimane in stand by con il giocatore che sogna la capitale, ma il Santos non concede il via libera.

Lazio, idea Bonucci ma nel frattempo…

Dall’altra sponda del Tevere, Lotito punta sull’usato sicuro. L’opzione Bonucci è concreta e i contatti delle ultime ore hanno portato la società a fare delle riflessioni, ma a tentare l’ex Juve c’è anche l’Union Berlino.

Resta poi la priorità centrocampo, dopo per rinforzare la rosa di Sarri si pensa a Guendouzi del Marsiglia e Wieffer in forza al Feyenoord.

Ore calde per le squadre della capitale che preparano le ultime decisive mosse di mercato prima dell’esordio stagionale.