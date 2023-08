Michael Schumacher: la famiglia ha deciso

By

Michael Schumacher è molto presente nel cuore di milioni di tifosi e appassionati di Formula 1. In particolare i sostenitori della Ferrari

I tifosi della Ferrari non dimenticano chi ha regalato loro gioie tanto immense. Michael Schumacher è il pilota che nella storia della scuderia di Maranello ha lasciato il segno più profondo e i ricordi più carichi di emozione e felicità. I cinque titoli mondiali consecutivi hanno portato il Cavallino Rampante a una dimensione mai raggiunta, né prima né dopo.

Come tutti sanno la vita dell’ex fuoriclasse tedesco ha conosciuto una svolta a dir poco drammatica dieci anni fa, quando sulle nevi di Meribel a causa di una caduta sugli sci Schumi ha riportato danni cerebrali irreversibili.

Da allora l’ex pluricampione del mondo vive blindato nella sua villa in Svizzera, accudito e protetto dalla famiglia che lo tiene ben distante da tutto ciò che arriva dall’esterno. La moglie Corinna e i figli Mick e Gina Maria pur soffrendo pene inenarrabili continuano a stargli vicino il più possibile.

Nel frattempo si moltiplicano le iniziative di molti suoi fan che si pongono come principale obiettivo quello di tenere vivo il ricordo di Michael Schumacher anche attraverso la messa in vendita di alcuni preziosi cimeli che simboleggiano e rappresentano la sua straordinaria carriera. L’ultima notizia in tal senso racconta di un tifoso giapponese che nell’arco di circa trent’anni ha messo insieme un numero impressionante di oggetti appartenuti a Schumi.

Michael Schumacher, la decisione è definitiva: i tifosi restano senza fiato

Si tratta di una splendida collezione che la celebre casa d’aste RM Sotheby’s ha deciso di mettere all’asta: è una selezione di ben 150 oggetti della carriera del tedesco, del fratello Ralf e del figlio Mick. Il via alle offerte è stato dato mercoledì 16 agosto e si concluderà mercoledì 6 settembre: i collezionisti hanno dunque a disposizione tre settimane per fare propri questi manufatti.

Di questa collezione da non perdere gli oggetti più costosi sono i caschi che, secondo le stime della casa d’aste, potrebbero essere venduti a un prezzo compreso tra 40.500 e 60.000 dollari.

Il primo è il casco indossato da Schumacher nel lontano 1994, quando conquistò il suo primo titolo mondiale di Formula 1 alla guida della Benetton a fianco di Flavio Briatore. Un altro casco presente in asta fu portato da Schumi nel 2000 a Indianapolis in occasione del Gran Premio che gli diede la quasi certezza del primo alloro iridato con la Ferrari. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.