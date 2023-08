Ritiro Marquez, la confessione scuote il mondo dei motori: cosa sta succedendo

La MotoGP è scossa dalle ultime notizie sul futuro di Marc Marquez: l’ipotesi del ritiro è stata confermata, ecco cosa può succedere

La domanda più ricorrente che circola nel paddock della MotoGP negli ultimi mesi è una sola. Cosa succederà alla Honda e a Marc Marquez? In realtà però le risposte sono state molteplici, anche perché da parte dei diretti interessati non c’è mai stata piena chiarezza.

Ora che il Motomondiale è pronto per ripartire dal Red Bull Ring, pista che storicamente è più favorevole alla Ducati e alla Yamaha ma è anche quella di casa per la KTM, il quesito si ripropone. Nessuno ha dubbi sul fatto che l’HRC non sia in grado di lottare ad armi pari, in fondo anche a Silverstone il divario di Marquez ma anche di Mir e delle due Honda del Team LCR nei confronti delle posizioni di vertice è apparso netto.

Nel mondo dei motori non esistono bacchette magiche anche se in MotoGP se non altro non esiste una Red Bull ammazzatutti. Ma la crisi delle giapponesi, perché se Honda piange di certo Yamaha non ride, è palese e dura da troppo tempo per non aver acceso un allarme. La prima soluzione studiata da Dorna, anche se KTM deve ancora dare il via libera per autorizzare, è lasciare più tempo alle due moto in crisi per sviluppare il progetto.

Sullo sfondo però ci sono i problemi di prestazioni e di poca affidabilità che i piloti di punta accusano da tempo. La crisi non è solo quella di Marquez, ma anche di Fabio Quartararo che lo scorso anno l’aveva mascherata fino alla furiosa rimonta di Pecco Bagnaia. Oggi invece nessuno dei due riesce ad essere competitivo e per questo spuntano ipotesi suggestive.

Ritiro Marquez, la confessione scuote tutti: la verità sul suo futuro fa molto male

L’ultima voce è davvero clamorosa, quella di uno scambio alla pari tra Marc Marquez e Fabio Quartararo, sempre che Honda e Yamaha possano tornare competitive. Un’ipotesi di mercato arrivata anche alle orecchie di Lin Jarvis, lo storico direttore sportivo che ha vinto moltissimo con Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e più di recente con il francese.

In realtà soltanto una suggestione e lo dimostra la sua risposta al sito specializzato GPOne.com che chiarisce tutto. Lui è il primo a sapere che senza una moto competitiva sarà difficile trattenere Quartararo nonostante il contratto in corso. Ma pensare a Marquez su una Yamaha al momento non è un argomento reale e comunque non potrà succedere se non alla fine del 2024 quando tutti i contratti esistenti scadranno.

Ma Marquez cosa pensa? La sua resa quasi incondizionata nel GP di Gran Bretagna, finita con l’ennesima caduta in gara quando ha tamponato con colpa la Ducati di Bastianini, chiarisce tutto. In realtà lui già prima aveva pensato solo a salvare la pelle senza forzare. Insolito per uno come lui, eppure una realtà.

Ancora peggio però sono le confessioni che ha fatto alla BBC. Ha spiegato che questo è certamente il periodo peggiore della sua carriera e cadere di continuo non aiuta. Lui ha voglia di andare avanti, però “alcune persone intorno a me dicono che è ora di smettere, ma la maggior parte mi dice di provare a continuare ed è quello che sto facendo. La passione c’è, ho la motivazione e devo trovare un modo per godermela”. Quindi per ora la parola ritiro non la pronuncia.