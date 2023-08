Serie A, Ferragosto sblocca-trattative sul calciomercato

Il giorno dopo Ferragosto per il calciomercato della Serie A è stato molto importante. Nel quadro del mercato italiano sono arrivate alcune ufficialità importanti che cambiano le rose di alcune squadre importanti. Tra queste, da sottolineare, la fine dell’inseguimento dell’Inter ad un nuovo centravanti: l’arrivo, o meglio il ritorno di Marko Arnautovic all’Inter, completa (almeno numericamente) il suo reparto d’attacco.

14 ANNI DOPO: ARNAUTOVIC ALL’INTER

Era il 2009, quando il 20enne Marko Arnautovic, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Twente, si trasferisce all’Inter. Molti vedono in lui un possibile erede di Zlatan Ibrahimovic. D’altronde, soprattutto in casa Inter i nostalgici delle magie dello svedese sono tanti, visto che Zlatan è appena andato via da Appiano Gentile. Il calciomercato, all’epoca, era il parco divertimenti dell’Inter di Moratti e di lì a poco i nerazzurri sarebbero diventati l’ultima squadra di Serie A a vincere la Champions League.

Ci sono ri-andati vicino lo scorso giugno. E col budget ottenuto dall’apporto in finale e le cessioni di Onana e Brozovic stanno ricostruendo una squadra competitiva. Il ritorno di Arnautovic, a fronte di 8 milioni più 2 di bonus, si inserisce in questo progetto. Arna sostituisce per caratteristiche tecniche l’addio di Dzeko, ma non copre i “gol” potenzialmente persi dal mancato arrivo di Lukaku. Vedremo come l’austriaco contribuirà alla stagione interista dopo due buone stagioni a Bologna (l’ultima caratterizzata però da parecchi problemi fisici).

ROVELLA ALLA LAZIO

Un’altra cessione che potrebbe cambiare il quadro della Serie A edizione 2023/24 è quella di Nicolò Rovella alla Lazio. Il centrocampista ex Genoa fino a qualche settimana fa sembrava destinato a rimanere in bianconero per essere la prima alternativa a Manuel Locatelli. Il pressing dei biancocelesti e la necessità di sfoltire della Juventus hanno cambiato le carte in tavola.

La società di Claudio Lotito ha ottenuto il prestito biennale, gratuito, con obbligo al verificarsi di alcune condizioni (presumibilmente di facile raggiungimento) e ha così regalato a Maurizio Sarri il regista che aveva richiesto. Rovella lascia così (quasi) definitivamente la Juventus senza averci mai giocato. Per lui i bianconeri, a meno di imprevisti, incasseranno 17 milioni nel 2025.

FINE DELLA TELENOVELA: DE KETELAERE ALL’ATALANTA

È durata più del previsto la definizione dell’affare CDK-Atalanta. Il belga, ormai ex Milan, è da oggi ieri un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’affare in prestito con diritto di riscatto punta a far rinascere il trequartista belga. La Dea vede in De Ketelaere le stesse grandi potenzialità che vedevano Paolo Maldini e Ricky Massara. Così ha deciso di investire sul calciatore, sperando che nel modulo di Gasperini possa ritrovarsi. D’altronde Gasp è riuscito a far rendere al loro massimo giocatori, il cui potenziale era sempre rimasto inespresso.