Atalanta, ruolo da protagonista nel mercato: De Ketelaere è a un passo

Porte aperte in casa Atalanta. La Dea si ritaglia un ruolo da protagonista nell’infuocato mercato di agosto. Alla corte di Gasperini muove i primi passi Gianluca Scamacca. L’ormai ex West Ham scalpita all’idea di tornare a solcare i campi di Serie A. Una scelta ardua ma consapevole, arrivato davanti al bivio nerazzurro l’attaccante ha scelto Bergamo sorprendendo tutti. Determinante in tal senso, il colloquio avuto con il tecnico che, a suo dire, ha visto nel ventiquattrenne delle qualità nascoste.

Le parole di Gasperini hanno fatto breccia nel cuore dell’attaccante romano voglioso di far bene per riscattare l’annata poco soddisfacente con gli Hammers.

Ancora da definire l’attacco dell’Atalanta

Ma il reparto offensivo della dea è ancora in fase di costruzione, una vera e propria staffetta tra entrate e uscite. La scommessa principale resta quella di De Ketelaere, operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per 26 o 27 milioni più bonus. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e il giocatore si è mostrato entusiasta della possibilità di cambiare aria e allontanarsi da un Milan che ha esaurito le aspettative nei suoi confronti.

Tra entrate e uscite, rivoluzione Dea

Bisogna far cassa e l’Atalanta si mostra propositiva bussando in casa Roma e stuzzicando l’interesse di Mourinho. Al portoghese viene proposto Luis Muriel, suo pupillo per il reparto offensivo, e i discorsi tra le società si sono già avviati.

Pronto a chiudere le valigie è Demiral che attende la chiamata dall’Inter. I contatti tra le parti si intensificano, l’ipotesi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo. Nel frattempo rimane alta la fiducia per l’arrivo di Hien dal Verona, con il classe ’99 svedese che potrebbe presto diventare un rinforzo per la retroguardia di Gasperini.