Bentornata Serie A, il Napoli vince nel segno di Osi

Bentornata Serie A. Dove c’eravamo lasciati? Ah si, al Napoli campione d’Italia trenta anni dopo l’ultima volta. Oggi, con il tricolore sul petto, l’esordio stagionale si chiude con la vittoria sul Frosinone per 1-3.

Il protagonista è lo stesso, Victor Osimhen. Il nigeriano ha messo a segno una doppietta, che aggiunta alla rete Politano ha annullato il provvisorio vantaggio dei gialloblu dato dal gol di Harroui.

Esordio emblematico allo “Stirpe”

Non poteva iniziare con una sfida più emblematica di questa. Il nastro inaugurale della Serie A 2023/24 viene tagliato dai campioni in carica in casa del Frosinone, prima compagine promossa nella massima serie.

Un banco di prova per entrambe. Per i padroni di casa allenati da Eusebio Di Francesco la necessità di iniziare con il piede giusto al fine di puntare gli obiettivi per l’annata. Per il Napoli, una vera e propria dimostrazione che con la vittoria dello scudetto si è aperto un ciclo. Riflettori puntati sulla guida tecnica, Rudi Garcia raccoglie la pesante eredità di Spalletti e supera a pieni voti il primo giorno di scuola.

Il Napoli fa +3, Osimhen protagonista

Pronti, via! Lo “Stirpe” spinge il suo Frosinone, l’entusiasmo per la nuova avventura in A non manca di certo e la volontà di insaccare in rete per i gialloblu si tramuta in realtà dopo appena 6’ di gioco con Harroui. Il vantaggio dei ciociari dura poco. Il Napoli scalda i motori a rilento, ma la risposta arriva al 24’ con Matteo Politano che da il via alla rimonta partenopea. Raspadori trova il vantaggio ma la segnalazione del Var non da l’ok per la convalida e si attende fino al 42’ per riprovare l’ebbrezza del gol. Il 2-1 porta la firma del capocannoniere dello scorso anno. Il destro potente di Osimhen è imprendibile per Turati.

Doppia spunta per il nigeriano nel tabellino dei marcatori con il definitivo 3-1 per il Napoli messo a segno nella seconda frazione di gioco.

Segnali positivi

La prima pagina di un libro tutto da scrivere si chiude con il sorriso per la squadra di Rudi Garcia, d’altra parte per il Frosinone non sono certamente mancati i segnali incoraggianti che attestano la fattibilità dell’obiettivo salvezza.