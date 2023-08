Valentino Rossi, clamoroso colpo di scena: lo ha annunciato in diretta

Valentino Rossi continua a vincere in MotoGP anche senza correre. Il suo Mooney VR46 Racing Team ha stupito tutti nella prima parte di stagione

Nessuno o quasi avrebbe immaginato di vedere Valentino Rossi continuare a vestire i panni del grande protagonista in MotoGP anche dopo il ritiro dall’attività agonistica avvenuto al termine del Mondiale 2021. L’ex fuoriclasse di Tavullia del resto non ha mai smesso di seguire da vicino le vicende del Circus delle due ruote.

La presenza in pista del team da lui fondato, l’ormai celebre VR46 Racing Team, ha spinto il Dottore a rimanere nell’orbita della MotoGP anche solo per seguire il percorso dei giovani piloti nati e cresciuti nella sua Academy. Un lavoro portato avanti con passione che ora sta dando i suoi primi straordinari frutti.

In questo mondiale 2024 è arrivata la consacrazione, che lo stesso Valentino aveva in qualche modo previsto qualche mese fa, di Marco Bezzecchi. Il ventiquattrenne centauro riminese si è aggiudicato a sorpresa ben due Gran Premi dall’inizio dell’anno, in Argentina e in Francia, e senza qualche errore commesso forse per inesperienza si troverebbe in classifica generale molto vicino al campione in carica e leader della graduatoria, Francesco Bagnaia.

La sua Ducati non ufficiale sta dando filo da torcere al team ‘factory‘ di Borgo Panigale, che con ogni probabilità riuscirà ad aggiudicarsi il secondo titolo iridato consecutivo ancora una volta grazie a Pecco Bagnaia. Ma Bezzecchi e il Mooney VR46 Racing Team crescono a vista d’occhio e le ambizioni, sempre più elevate, procedono di pari passo.

Valentino Rossi, l’annuncio di Bezzecchi non lascia dubbi: i tifosi sono in estasi

A questo punto sembra inevitabile, in vista del 2024, una promozione di Bezzecchi nel team ufficiale Ducati. Un salto in avanti ampiamente meritato dal driver riminese che ha però annunciato di non voler abbandonare il VR46 Racing Team di Valentino.

Le sue ultime dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGP non sembrano lasciare dubbi in tal senso: “Stiamo lavorando per sistemare tutti i dettagli, non so ancora bene cosa farò. Il mio piano A è sempre stato quello di rimanere nel mio team attuale, però con un trattamento da ufficiale”.

Un desiderio destinato quasi certamente a diventare realtà. Lo sguardo verso il futuro prossimo non deve però distrarre dai prossimi impegni, a cominciare dal Gran Premio d’Austria. Una gara in cui Bezzecchi vuole svolgere un ruolo da grande protagonista.