Valentino Rossi-Marquez, la confessione lascia tutti di stucco: sale la tensione

Rossi e Marquez, una rivalità non ancora sopita nonostante il ritiro di Valentino dalla MotoGP. L’ultima rivelazione scalda decisamente gli animi

Non certo il Mondiale che si aspettava, Marc Marquez. Dopo le ultime due stagioni, in cui il terribile infortunio all’omero e gli episodi di diplopia, lo aveva limitato decisamente, quest’anno il campionissimo iberico si è presentato al via del Mondiale di MotoGP in condizioni migliori rispetto al passato.

Purtroppo però, in pista, tutto sta andando storto. Tra cadute, spesso dovute a una Honda poco affidabile e lontanissima da quella che ha dominato la classe regina per un decennio, e infortuni, Marquez è desolatamente al 19esimo posto della classifica generale con appena 15 punti all’attivo.

Un punteggio che non stupisce se si pensa che Marc non è riuscito addirittura a portare a termine un Gran Premio domenicale in stagione. Oltre a quelli saltati per infortunio, Marquez è caduto a Portimao, Le Mans, Mugello e, domenica scorsa, a Silverstone dopo un presunto tamponamento (la dinamica è ancora poco chiara) con la Ducati di Enea Bastianini, a sua volta ritiratosi dalla corsa.

Marquez, che stilettata a Valentino Rossi: parole pesantissime

Prima della ripresa del Mondiale di MotoGP dopo la lunga pausa estiva, Marc Marquez aveva fatto parlare di sé per la prossima uscita di un altro libro biografico. “Essere Marc Marquez”, questo il titolo dell’opera che il pilota di Cervera ha realizzato insieme all’autore austriaco Werner Jessner.

In attesa dell’uscita del libro, come spesso accade in casi simili, ne sono stati pubblicati alcuni estratti. Inevitabilmente, nel ripercorrere la sua carriera, Marquez non poteva non parlare della rivalità con Valentino Rossi.

Un duello quello tra i due campioni che ha vissuto momenti di grandissima tensione sia in pista (ricorderete tutti quanto avvenuto nel GP di Malesia 2015) che fuori con accuse e frecciate reciproche.

L’ultima l’ha scagliata Marquez. Parole inequivocabili quelle contenute nel libro in uscita: “La battaglia tra me e Valentino Rossi è diventata così dura che abbiamo perso il rispetto reciproco. Lui era stato il mio eroe e, in pochi mesi, è diventato aria per me. E continua a esserlo tuttora.”

Insomma, l’ennesima conferma che tra Valentino e Marc non è cambiato davvero nulla. Anzi. Situazione diversa, invece, tra Rossi e un altro suo grande rivale nello scorso decennio, Jorge Lorenzo. I due, dopo tanti duelli e dissapori da avversari in MotoGP, si sono riconciliati. A sancire la pace tra Vale e Jorge una foto pubblicato dopo il GP di Valencia dello scorso novembre. In seguito, Valentino ha invitato l’ex rivale anche alla 100km dei Campioni nel suo Ranch a Tavullia.